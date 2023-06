Zara Hatke Zara Bachke box office collection jour 3 : Vicky Kaushal, le film de Sara Ali Khan passe son premier week-end avec brio

Vicky Kaushal et Sara Ali Khan se sont jumelées pour la première fois à Zara Hatke Zara Bachke. Ils ont impressionné le public avec leur chimie fraîche et le public adore le drame familial. Le film démarre bien au box-office. Dans les trois jours suivant sa projection, le réalisateur de Laxman Utekar se comporte de manière satisfaisante au box-office. Zara Hatke Zara Bachke a terminé le premier week-end de sa collection au box-office sur une bonne note.

Le jour de son ouverture le 2 juin 2023, lors de la sortie du film, il a collecté Rs 5,49 crore. Il a frappé Rs 7,20 crore le deuxième jour. Les premières estimations indiquent que la star de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan a gagné 9,90 crores de roupies le troisième jour. En calculant la collecte des trois jours, le film a généré une activité totale de Rs 22,59 crore. Le film a bien démarré avec la collecte au box-office du premier week-end.

Selon les rapports, Zara Hatke Zara Bachke profite de sa stratégie unique. Le film offrait un rabais de vente de billets plus un au public. L’offre était valable jusqu’à dimanche et une occupation de 31,28% aurait été observée dimanche. Taran Adarsh, un analyste commercial, a tweeté : « #ZaraHatkeZaraBachke nage vers le poteau gagnant, va de mieux en mieux le week-end 1 Les chaînes nationales sont excellentes, les poches massives se joignent à la fête le jour 3 cr, sam 7,20 cr, dim 9,90 cr. Total : ‘ 22,59 cr. #India biz. #Boxoffice. »

Zara Hatke Zara Bachke est un drame familial qui se déroule dans la petite ville d’Indore. Le film tourne autour d’un couple s’ajustant dans sa famille commune désireux d’acheter une nouvelle maison. A défaut de réserver un appartement haut de gamme dans un immeuble chic, ils sont informés du programme de logement du gouvernement. Ils tentent leur chance pour gagner une loterie immobilière, mais affrontent tous les obstacles qui se présentent, c’est une montre amusante. Vicky Kaushal et Sara Ali Khan sont les têtes d’affiche du film en tant que Kapil et Somya. Zara Hatke Zara Bachke est réalisé par Laxman Utekar et produit sous les bannières de Maddock Films et Jio Studios. Le film qui a reçu des critiques mitigées est sorti en salles le 2 juin 2023.