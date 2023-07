Zara Hatke Zara Bachke actrice Sara Ali Khan sur la visite des temples et la pêche à la traîne; ‘Aapko achha lagega toh…’

Sara Ali Khan est l’une des actrices les plus talentueuses de l’industrie. Elle est connue pour sa vivacité et sa vivacité. Sara Ali Khan profite actuellement du succès de Zara Hatke Zara Bachke avec Vicky Kaushal. L’actrice a visité des temples et cherché des bénédictions pour le film et aussi pour elle-même. Les internautes ont trollé Sara et ont dit qu’elle faisait tout semblant. Ils parlent aussi de la religion de Sara. Sara Ali Khan est la fille de Saïf Ali Khan et Amrita Singh.

Sara Ali Khan parle de ses visites au temple

Zara Hatke L’actrice de Zara Bachke, Sara Ali Khan, a été interrogée sur les personnes qui la traînaient pour ses visites au temple. L’actrice dit qu’elle n’en est pas gênée. Sara dit que les gens en ont l’habitude et qu’ils parleront de tout ce qui les divertit. Elle ne se soucie pas de toutes les discussions. Sara Ali Khan dit que ce qui est important pour elle en ce moment, c’est que son travail soit remarqué. L’actrice partage son travail et son film avec Vicky Kaushal et aussi le succès et tout se discute partout et c’est ce qui compte.

Sara Ali Khan ajoute : « Donc, si une personne sur trois me trolle, ça ne me dérange pas. Tant que le travail que je fais pour le public ne passe pas inaperçu, c’est un bruit de fond. » Elle dit que si les gens aiment ça, ça va et même s’ils n’aiment pas ça, ça va. Et ce n’est pas comme si elle allait arrêter sa pratique spirituelle ou quoi que ce soit. « C’est mon choix personnel », ajoute-t-elle. Sa déclaration devient virale dans les nouvelles du divertissement.

Regardez la vidéo de Sara Ali Khan sur les plateaux de Zara Hatke Zara Bachke ici :

Zara Hatke Zara Bachke de Sara Ali Khan remporte le succès

Zara Hatke Zara Bachke est une comédie romantique écrite et réalisée par Laxman Utekar. Le film est produit sous la bannière de Maddock Films et Jio Studios. Le film a reçu une réponse mitigée et a eu un démarrage lent au début, mais il a grandi avec le public. Et maintenant, le film a fait des affaires d’environ Rs 97 crore brut au box-office.

Côté travail, Sara a quelques films en préparation. Elle a Murder Mubarak, Ae Watan Mere Watan et Metro In Dino pour n’en nommer que quelques-uns.