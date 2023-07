Zara Hatke L’actrice de Zara Bachke, Sara Ali Khan, révèle si elle et son frère Ibrahim Ali Khan discutent du travail à table [Exclusive]

Sara Ali Khan profite du succès de Zara Hatke Zara Bachke. Après trois films sortis sur OTT, il s’agissait de sa première sortie en salles après la pandémie. Le film a fait Rs 85 crores plus sur le marché mondial. Il a duré plus de cinq semaines, ce qui est formidable pour un film post-pandémique. Sara Ali Khan est l’aînée des enfants de Saif Ali Khan et d’Amrita Singh. Nous avons demandé à l’actrice qui était sa plus grande critique à la maison. L’actrice dit que ses parents sont généralement satisfaits de ce qu’elle fait. Elle nous dit : « Ils sont un bon miroir. Ils me disent toujours d’écouter mon public. En fin de compte, ce qu’ils diront comptera. Ce sont des parents. Ils seront toujours biaisés, ils n’aiment et ne soutiennent que mon travail. »

Nous avons vu que le débat sur le népotisme a pris un immense élan depuis deux ans. Chaque enfant star qui fait son entrée dans l’industrie se fait troller dès le début. Sara Ali Khan a mieux fait. La majorité pense qu’elle a toujours été honnête à propos de son privilège. Les gens la voient plus favorablement que les autres. Elle nous dit : « Je voudrais dire merci. Je suis très consciente d’où je viens. Mais peu importe d’où vous commencez, vous devez courir autant dur et avec sincérité dans ce voyage. La seule chose est d’être honnête et fais du bon travail. »

Son frère Ibrahim Ali Khan va faire ses débuts avec Sarzameen. Le film met en vedette Kajol dans le rôle principal. Kayoze Irani est le réalisateur du film. Lorsque nous lui avons demandé quel conseil elle avait donné à son jeune frère, Sara Ali Khan a répondu : « Soyez juste honnête et faites votre travail. Soyez vous-même, car quelqu’un d’autre l’est déjà. » Issu d’une famille d’acteurs et vivant avec maman Amrita Singh, la carrière des deux est-elle une question de conversations à table?

Sara Ali Khan déclare : « C’est tout aussi normal. Nous n’exagérons pas les discussions sur les films et le travail. Oui, nous aimons tous notre travail, donc les sujets reviennent sans cesse. »