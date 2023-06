Zara Hatke Collection de box-office de Zara Bachke Jour 2: Le film de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan voit un saut, se dirige vers un week-end massif de Rs 22 crore

Le film de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan gagne les cœurs, et comment. Le film n’a collecté que 5,49 crore au box-office le premier jour de sa sortie, mais le deuxième jour, il a vu un saut massif et a frappé 7,29 crore, ce qui est énorme, et maintenant il se dirige vers une énorme collection de week-end de 22 crore+ ! Soulageant les exposants alors que le public verse leur amour, le film a collecté 7,29 millions de dollars samedi. Zara Hatke Zara Bachke est un film différent et est qualifiée d’artiste de comédie familiale parfaite. Alors que la chimie craquante entre Vicky et Sara est fraîche et que les fans en sont amoureux.

#ZaraHatkeZaraBachke soulage les exposants, #MaisonPleine les planches sont de retour Témoins d’une croissance saine le week-end du jour 2 Yeux 22 cr +, un EXCELLENT nombre pour ce film * milieu de gamme * ven 5,49 cr, sam 7,20 cr. Total : 12,69 cr. #Inde biz. #Box-office Le National pic.twitter.com/NrDBAnJ7xi taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 4 juin 2023

#ZaraHatkeZaraBachke en route vers un formidable week-end 21 cr plus qui soulage les exposants ! Collecte du jour 2 – 7,20 cr net. pic.twitter.com/NksGxjZkjb Sumit Kadel (@SumitkadeI) 4 juin 2023

#ZaraHatkeZaraBachke cap vers une collecte massive de 22 cr+ le week-end ! Soulageant les exposants alors que le public déverse son amour, le film récolte 7,29 cr samedi.#VickyKaushal #SaraAliKhan @jiostudios @MaddockFilms pic.twitter.com/oONMKOX4q5 Atul Mohan (@atulmohanici) 4 juin 2023

Après une longue période, les fans ont été témoins de cette comédie dramatique familiale, et l’énorme bond de 7,29 crore prouve seulement qu’un bon film de contenu fonctionne à chaque fois, et Vicky gagne le titre d’acteur bancable. Tandis que Sara fait ses preuves en tant qu’actrice, un film à la fois. Parlons du film Zara Hatke Zara Bachke est l’histoire d’un couple new-age d’une petite ville, et cela vous frappe au bon endroit au bon moment. Tout dans l’histoire est parfait; Kapil et Soumya sont le vrai couple, qui a ses propres problèmes individuels qui ressortent parfaitement dans le film et vous feront tomber amoureux de leur relation imparfaite mais parfaite.