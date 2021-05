Un professeur d’anglais au lycée (la merveilleuse Lily Rabe) accompagne un trio d’étudiants lors d’un week-end à un concours de théâtre dans ce road movie et étude de personnages de la réalisatrice Julia Hart («Fast Color», «I’m Your Woman») . Mlle Stevens est vaguement insatisfaite de sa vie, alors des choix douteux sont faits – et d’autres semblent possibles sous la forme d’un étudiant talentueux mais maniaque (un pré-célèbre Timothée Chalamet) avec un béguin indéniable pour son instructeur. Pourtant, peu de secousses dans le pat, des façons stéréotypées que l’on pourrait prédire. Evocatrice et intimiste, «Miss Stevens» a la richesse et la précision narrative d’une histoire courte particulièrement réussie.

Il semble impossible qu’une sortie de 2019 combinant des éléments aussi conviviaux que Kristen Stewart, des escrocs, Laura Dern et la fraude littéraire se soit déroulée sans faire un coup d’œil, mais c’est exactement ce qui est arrivé à l’adaptation de Justin Kelley des mémoires de Savannah Koop. Cette histoire – de la façon dont Koop a conspiré avec l’écrivain Laura Albert pour incarner le personnage littéraire le plus vendu d’Albert JT LeRoy – est convaincante pour commencer, mais Kelly l’utilise pour ombrer des thèmes convaincants d’identité et de perception, et (merci en grand partie à ses interprètes conscients de soi) examine également subtilement l’éthique du jeu d’acteur et de la caractérisation. Stewart est un bon choix pour le «JT» timide et conscient de lui-même, tandis que Dern élabore un superbe portrait d’un arnaqueur consommé, dont le masque glisse facilement pour révéler le désespoir en dessous.

«Tucker & Dale contre. Mal ‘(2011)

