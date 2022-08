Zaporizhzhia : La menace d’une catastrophe nucléaire en Ukraine ajoute au chaos énergétique mondial

Peu de pays comprennent les risques posés par l’énergie nucléaire comme l’Ukraine. À seulement quelques heures de route de Kyiv se trouve la centrale électrique de Tchernobyl, aujourd’hui déclassée, le site peut-être du pire accident nucléaire de tous les temps et certainement le plus notoire.

Le paradoxe du risque et de la récompense de l’énergie nucléaire a été remis en évidence par la guerre en Ukraine. Plus tôt cette année, l’invasion de la Russie avait conduit de nombreux pays à reconsidérer l’énergie nucléaire, compte tenu de la réalité géopolitique des combustibles fossiles. L’Allemagne, qui réfléchit maintenant à un report de l’arrêt prévu de ses centrales nucléaires pour lui permettre de se passer du gaz russe, n’est que la dernière en date.

La Russie a été accusée d’utiliser la centrale, qui fonctionne toujours et produit de l’électricité, comme terrain de guerre. Cette semaine, un employé de la centrale électrique et son chauffeur ont été tués dans une explosion de mortier à l’extérieur de l’installation, montrant à quel point elle est proche de la ligne de front. L’usine fonctionne déjà avec une équipe réduite, moins de 10 % de sa main-d’œuvre habituelle.

La Russie a ses propres motivations pour occuper l’usine. L’Ukraine dit que la Russie essaie pour relier l’usine à son propre réseau électrique – en volant jusqu’à un cinquième de l’électricité de l’Ukraine d’un seul coup si elle réussit, malgré les risques posés par la procédure. Mais ce risque lui-même peut être la deuxième stratégie, permettant aux troupes russes un certain degré de protection et présentant une menace implicite pour les attaquants.

La Russie a semblé disposée à risquer une catastrophe nucléaire tout au long du conflit. Au début de la guerre, il occupait le site de Tchernobyl, aujourd’hui désaffecté. Lorsqu’elle s’est retirée, l’Ukraine a signalé que des équipements de sécurité avaient été pillés et des bâtiments dégradés. Un responsable a déclaré à The Post que le coût des dommages s’élevait à plus de 135 millions de dollars, voire plus, étant donné que des logiciels irremplaçables avaient été pris.