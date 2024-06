Zaniolo proposé à la Juventus à l’approche de la sortie de Galatasaray

Nicolo Zaniolo aurait été proposé à la Juventus avant le mercato de cet été et le directeur sportif Cristiano Giuntoli envisage sérieusement une décision.

L’attaquant de 24 ans reviendra à Galatasaray dans les semaines à venir après une saison difficile en prêt en Premier League avec Aston Villa, où il s’est limité à seulement trois buts en 39 apparitions, sans parvenir à convaincre les supporters anglais.

Zaniolo ne veut pas rester à Galatasaray et souhaite revenir en Serie A cet été, pas particulièrement intéressé par un transfert à Villarreal. L’Atalanta et la Fiorentina ont toutes deux commencé à envisager une décision, mais elles ne sont pas les seules à être intéressées.

Zaniolo offert à la Juventus

Corriere di Torino via Calciomercato.com détaille comment Zaniolo a été proposé à la Juventus avant le mercato d’été, incitant Giuntoli à commencer à envisager sérieusement un éventuel transfert pour l’attaquant de Galatasaray.

La Vieille Dame a déjà un certain nombre de priorités, comme Teun Koopmeiners et Riccardo Calafiori, mais l’Italien de 24 ans pourrait s’avérer une option convaincante plus tard, une fois que d’autres travaux auront été effectués.