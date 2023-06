Zane Tetevano: l’attaquant des Leeds Rhinos subira une opération cardiaque après avoir subi un AVC | Actualités de la Ligue de Rugby

Zane Tetevano attend une intervention chirurgicale pour réparer un trou dans son cœur après avoir subi un accident vasculaire cérébral alors qu’il s’entraînait avec Leeds

Zane Tetevano devrait subir une opération cardiaque après avoir subi un accident vasculaire cérébral lors d’un entraînement avec les Leeds Rhinos récemment.

L’international néo-zélandais de 32 ans a été emmené à l’infirmerie générale de Leeds après avoir subi un accident vasculaire cérébral et a subi des tests qui ont révélé que la cause était un trou dans son cœur.

Tetevano va maintenant le faire réparer chirurgicalement et devrait se rétablir complètement, ce qui lui permettra de reprendre le jeu avant la fin de la saison 2023 de la Betfred Super League.

« Les actions rapides du personnel médical présent à l’époque et la fantastique équipe de l’infirmerie générale de Leeds ont permis à Zane de recevoir un traitement rapide et il a fait un excellent rétablissement », a déclaré Vas Mani, chef des services médicaux des Rhinos.

« Nous nous concentrons maintenant sur la prochaine étape de son traitement et continuerons à soutenir Zane au cours des prochaines semaines.

« Il a été très positif tout au long de cette période difficile, ce qui témoigne de son caractère.

« Nous nous attendons à ce que Zane se rétablisse complètement et soit médicalement apte à reprendre le jeu avant la fin de la saison. »

Tetevano, qui a également représenté les Îles Cook lors de la Coupe du monde de rugby à XV de l’année dernière, a rejoint Leeds en provenance des Penrith Panthers de la LNR avant la saison 2021 de la Super League.

Il a fait 47 apparitions pour le club jusqu’à présent, y compris la défaite 24-12 de l’année dernière contre St Helens lors de la grande finale à Old Trafford.

L’attaquant de la rangée arrière a été informé par un cardiologue qu’il est en mesure de poursuivre un entraînement aérobique sans contact pour maintenir sa forme physique, mais à une intensité plus faible que d’habitude pendant qu’il prend des médicaments et qu’il attend une intervention chirurgicale.

Tetevano a également créé une page JustGiving pour soutenir le Children’s Heart Surgery Fund, qui soutient les enfants et les adultes nés avec des malformations cardiaques congénitales dans le Yorkshire et le nord du Lincolnshire et travaille aux côtés de l’unité cardiaque congénitale de Leeds à l’infirmerie générale de Leeds.

« Tout d’abord, je voudrais remercier le personnel médical du club, les ambulanciers, les médecins et les infirmières qui m’ont soigné lorsque je me suis effondré », a déclaré Tetevano.

« Je savais que j’étais dans les meilleurs soins possibles, et je leur dois beaucoup – en particulier notre équipe médicale, qui a réagi si rapidement sur le terrain. Je ne saurai jamais à quel point j’ai eu de la chance.

« Je suis convaincu que je serai prêt à reprendre l’action dès que je serai autorisé à le faire. »