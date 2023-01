Zander Murray signe pour Bonnyrigg Rose pour devenir le seul joueur ouvertement gay de la SPFL | Nouvelles du football

Zander Murray est devenu le seul joueur ouvertement gay de la Ligue écossaise de football professionnel masculin après avoir signé pour Bonnyrigg Rose.

Le joueur de 31 ans a annoncé publiquement sa sexualité en septembre de l’année dernière alors qu’il jouait pour Gala Fairydean Rovers dans la Lowland League.

Murray a commencé sa carrière dans les académies de jeunesse Motherwell et Airdrie, mais a joué pour Broxburn et Pumpherston dans des formations hors Ligue avant de rejoindre Gala en 2019 et de marquer plus de 100 buts pour le club Borders.

L’attaquant devient le premier joueur ouvertement gay de la ligue écossaise depuis Justin Fashanu, qui a joué pour Airdrie et Hearts au début des années 1990.

Murray a déclaré sur le site Web de son nouveau club: “Je suis juste impatient de rejoindre le Rosey Posey. Quel club. J’ai maintenant hâte de jouer sur ce terrain.”

L’équipe de Cinch League 2, Rose, a révélé qu’elle avait combattu la concurrence pour la signature de Murray, et le manager Robbie Horn a ajouté: “Zander est un joueur que nous admirons depuis longtemps maintenant. Nous avons déjà essayé de le signer auparavant.

“Il cherche désespérément une place dans le football senior et c’est probablement sa dernière chance. Il est rapide, fort et marque des buts.”

“Je veux aider d’autres joueurs en difficulté”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant en septembre, Zander Murray a déclaré qu’un poids avait été retiré de ses épaules après être devenu le premier footballeur senior écossais à se déclarer gay.



Après être sorti gay en septembre dernier, Murray a déclaré qu’il voulait être un modèle pour les autres, tout comme Jake Daniels de Blackpool et les arbitres écossais Craig Napier et Lloyd Wilson.

Il a ajouté qu’il espérait que son annonce “aiderait d’autres joueurs en difficulté”.

“J’ai l’impression que le poids du monde est maintenant sur mes épaules”, a déclaré Murray en septembre.

“La raison pour laquelle j’ai décidé de le faire maintenant est double. Premièrement, j’étais en vacances récemment lors d’un événement de fierté et j’ai toujours été si enfermé pour ne jamais aller à ces choses, mais j’ai adoré ça.

“L’ambiance était géniale et tout le monde était juste libre et heureux et c’était génial d’être juste moi.

“Je veux aussi aider d’autres joueurs qui sont aux prises avec cela car ce n’est pas facile pour les hommes, en particulier les footballeurs.”