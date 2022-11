Zanab Jaffrey claque Cole Barnett pour “Body Chaming” à la réunion – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d'image : Netflix

La L’amour est aveugle Le spécial réunion de la saison 3 a été diffusé le 9 novembre et tout le monde parle! Lors de la spéciale Netflix, de nombreuses stars de la série de rencontres ont révélé des accusations choquantes, notamment Zanab Jaffrey. La beauté de 32 ans a accusé son ex-fiancé de 27 ans Cole Barnet, qu’elle a rejeté à l’autel lors de leur mariage, de lui avoir “fait honte” et d’avoir tenté de “changer” ses “habitudes alimentaires” pendant leur romance. « J’ai arrêté de manger. Je mangeais, comme, une banane et une boule de beurre de cacahuète pour ne pas m’évanouir pendant les longues journées de tournage », a-t-elle déclaré lors de la réunion, selon Variété.

Cole ne s’est pas retenu et a immédiatement répondu à ses demandes. “C’est hilarant, je ne me suis jamais soucié de ce que tu mangeais”, a-t-il déclaré.

Le mariage de Zanab et Cole a été montré dans l’épisode 11 de la troisième saison de L’amour est aveugle, et bien que Zanab ait dit qu’elle aimait Cole, elle n’a pas hésité à expliquer pourquoi elle avait décidé de ne pas l’épouser. « Vous m’avez manqué de respect. Vous m’avez insulté. Vous m’avez critiqué. Et, pour ce que ça vaut, vous avez à vous seul brisé ma confiance en moi », a-t-elle déclaré.

L’ancien couple a semblé s’entendre au début quand ils se sont liés par leur foi, mais les choses ont commencé à devenir difficiles après que Cole a dit à Zanab qu’elle était “neuf sur 10” en appelant les candidats. Corbeau Ross et Colleen Roseau des “10” parfaits. La tension a encore augmenté lorsque Cole a fait savoir qu’il n’était normalement pas attiré par les femmes qui ressemblaient à Zanab. “J’ai proposé à une fille nommée Zanab”, lui a-t-il dit. “Tu penses que je pensais que Zanab ressemblait plus aux filles avec qui je sortais dans le passé et qui s’appelaient Lily?”

Dans sa première interview, Zanab a récemment déclaré Variété qu’elle a interprété les commentaires de Cole comme signifiant qu’il ne sortait qu’avec des femmes blanches. « Tout le monde l’a entendu. Même en le regardant en arrière, je me suis dit, wow, je n’ai vraiment pas entendu ça comme tout le monde l’a entendu », a-t-elle expliqué au point de vente. “J’ai reçu des centaines de messages comme ce que vous venez de dire : ‘Il dit ceci.’ Dans le feu de l’action, je ne l’ai pas forcément entendu. Mais nous avions eu des conversations sur des femmes avec qui il était sorti auparavant. Il y a eu de nombreuses conversations sur le fait que je ne ressemblais pas à ça ou que je n’étais pas à la hauteur.

Elle a également expliqué plus en détail comment ses habitudes alimentaires avaient changé lorsqu’elle était impliquée avec Cole. “Les choses qu’il me disait me faisaient mal. J’essayais en quelque sorte de me rendre désirable pour lui, que ce soit plus maigre, ou… [pauses and takes a deep breath] Je n’ai jamais entendu quelqu’un me parler de cette façon de mon corps ou de mon alimentation », a-t-elle déclaré. “C’était très réel pour moi. J’ai changé ce que je mangeais. Je mangeais juste une banane. J’ai perdu du poids le jour du mariage. Cela n’avait rien à voir avec l’ajustement dans ma robe de mariée.

Malgré le drame et les moments difficiles, Zanab a insisté sur le fait qu’elle ne regrettait pas d’avoir rencontré Cole et de s’être impliquée avec lui lorsqu’elle l’a fait dans la série. « Cole était le seul pour moi dans cette expérience. Notre révélation, j’ai adoré. C’était tellement authentique. J’étais si heureuse et je pensais avoir rencontré ma personne”, a-t-elle partagé. “Le contexte de ce que j’essayais de dire était que je le referais et le choisirais à nouveau en connaissant le résultat. Cela m’a envoyé en voyage. Cela m’a forcé à creuser plus profondément en moi-même. J’ai tellement appris sur moi-même.

«Est-ce que je le referais de manière répétitive? Non”, a-t-elle poursuivi. “Mais je ne regrette pas que Cole soit entré dans ma vie. Je ne regrette jamais d’avoir été aussi heureuse et amoureuse de lui à un moment donné. Le refaire serait pour que je puisse vivre à nouveau ce high avec lui, même en sachant d’où cela venait. Je pense juste que la direction que ça m’a donné dans ma vie, ça m’a appris quelque chose. Je choisis de tirer une leçon de notre relation au lieu d’être en colère contre lui.