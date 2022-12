Zambie. Un survivant alors que la police découvre les corps de 27 ressortissants éthiopiens présumés

CNN

Le service de police zambien a déclaré qu’il enquêtait sur la mort de 27 hommes, tous supposés être des ressortissants éthiopiens, dont les corps ont été retrouvés dimanche « jetés » au bord de la route près de la capitale, Lusaka.

Le porte-parole de la police, Danny Mwale, a déclaré dans un communiqué qu’un total de 28 victimes avaient été retrouvées abandonnées le long de la route de Chiminuka dans le quartier de Ngwerere à Lusaka.

Un seul des hommes – tous âgés de 20 à 38 ans – a survécu, a déclaré Mwale.

“Sur les 28 personnes, une a été retrouvée à bout de souffle”, indique le communiqué de la police, ajoutant que les 27 corps avaient été transférés dans une morgue de Lusaka “en attente d’identification formelle et d’autopsie”.

Le seul survivant a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, a indiqué la police.

Les Éthiopiens prennent de plus en plus de mesures désespérées pour fuir le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, qui est en proie à la guerre civile depuis deux ans.

Certains ressortissants éthiopiens sont attirés par des promesses d’opportunités d’emploi en Afrique du Sud mais finissent par être détenus dans des conditions désastreuses, selon des responsables de l’immigration cités par le Lusaka Times.

La dernière découverte survient moins de deux mois après que la police du Malawi voisin a trouvé une fosse commune contenant les restes de 25 Éthiopiens dans le district de Mzimba, au nord du Malawi.

Quatre autres corps de ressortissants éthiopiens ont été retrouvés “dans un état décomposé” le lendemain, près du site de la fosse commune à Mzimba, a déclaré la police du Malawi à l’époque.

Tout comme le Malawi, qui est devenu de plus en plus une route populaire pour les syndicats de passeurs, la Zambie a été décrite à la fois comme “un pays de transit et de destination” pour les migrants illégaux de la Corne de l’Afrique qui traversent ce pays d’Afrique australe dans le but d’atteindre l’Afrique du Sud. .

En juillet, les agents de l’immigration zambiens ont intercepté plus de 50 Éthiopiens qui auraient été introduits clandestinement dans le pays alors qu’ils se rendaient en Afrique du Sud.