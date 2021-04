La bataille entre les arrières latéraux Zak Hardaker et Jake Connor pourrait être clé jeudi

Deux des personnages les plus colorés de la Super League s’affrontent ce jeudi alors que Zak Hardaker et Jake Connor prennent le terrain en tant qu’arrières latéraux opposés pour Wigan Warriors et Hull FC respectivement.

Les deux hommes sont très au sommet de leur forme, tous deux ont connu des débuts exceptionnels pour la saison 2021 – mais ce sont deux joueurs très différents.

Zak est tout au sujet de l’industrie; gros mètres, beaucoup de portées, beaucoup de questions posées aux systèmes défensifs de l’opposition, un pourcentage élevé de coups de pied de but et beaucoup de discussions. Il dirige sa ligne défensive, aboie des ordres et perce ses intermédiaires dans les bonnes positions, ce qui leur permet d’être des défenseurs efficaces.

Tout cela signifie invariablement que Zak exerce une grande influence sur un jeu en tant que norme et puis, de temps en temps, il jette un éclair de brillance instinctive et pure.

Si cela ressemble à un ensemble abstrait de superlatifs dénués de sens, alors regardez son essai de 34 minutes lors de la victoire de Wigan au troisième tour contre les Rhinos de Leeds et cela vous fournira tout le contexte dont vous avez besoin.

Il y a aussi un sous-complot assez lourd dans la carrière de Zak Hardaker et il s’agit d’un talent naturel, d’une renommée et d’une reconnaissance précoces, d’erreurs, d’erreurs de jugement – d’être gentil – et maintenant, semble-t-il, de rédemption.

Je ne tolère pas les actions de Zak le Jeune, mais il est difficile de ne pas reconnaître le chemin qu’il a parcouru ni de reconnaître le changement et la maturité de son personnage.

Statistiques de la Super League 2021 de Zak Hardaker jusqu’à présent Essaye: Quatre Aide: Deux Bustes de tacle: 33 Mètres fabriqués: 744 Moy. Mètres gagnés: 10.05 Pauses propres: 5

Jake est différent – tout aussi bon, mais différent. Les entraîneurs et les experts ont discuté, et continuent de parler longuement, de la meilleure façon de maximiser son influence sur un jeu car Connor est la définition d’un joueur multi-positionnel.

Eh bien, je pense que la combinaison de la blessure malheureuse et à long terme de Jamie Shaul, l’ancien occupant du maillot d’arrière latéral du Hull FC, et de l’entraîneur entrant se trouve être un précédent arrière latéral gagnant de Man of Steel – et un homme qu’un jeune Connor admirait quand les deux étaient aux Huddersfield Giants – a abordé une partie du «problème» perçu avec Connor.

Sous Brett Hodgson, il a maintenant la licence et le taux d’implication naturelle que la position d’arrière latéral permet d’affirmer son influence facilement et de manière répétitive sur un match.

L’autre inquiétude lancinante concernait l’espace libre de Jake – qu’il a tendance à dériver dans et hors des matches, conduisant à l’inévitable « pourquoi ne peut-il pas simplement être brillant de manière plus cohérente? ».

C’est le truc avec brio. Il joue sur son propre air, danse sur sa propre danse. Pour être clair, c’est ce que je pense que nous avons ici parce que Jake est un vrai non-conformiste – et de toute façon, la blague est apparemment sur nous.

La semaine dernière, il a dérivé dans et hors du match de la quatrième manche du Hull FC contre Wakefield Trinity, puis est revenu à la 73e minute et a remporté le match pour eux avec un ballon court merveilleusement déguisé à Carlos Tuimavave.

Enfin – et c’est une vraie raison de se réjouir dans un sport où l’attitude par défaut a toujours été l’autodérision – ils savent qu’ils sont bons et sont prêts à en parler aux gens.

Zak a été cité dans la presse locale de Wigan cette semaine comme étant le meilleur arrière latéral défensif de la dernière décennie, ajoutant que cela ne le dérangeait pas de le dire et qu’il était prêt à le soutenir.

Statistiques de la Super League 2021 de Jake Connor jusqu’à présent Essaye: Deux Aide: Quatre Bustes de tacle: dix Mètres fabriqués: 342 Moy. Mètres gagnés Six Pauses propres: Une

Brillant! C’est l’histoire qui s’écrit cette semaine. Tout ce que nous avons à faire est de nous asseoir et de regarder, et sous la forme du premier mois, vous ne pouvez pas discuter avec Zak.

Sauf si vous étiez peut-être Jake Connor.