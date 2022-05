Zak Crawley: L’ouverture de l’Angleterre fait face à une grande série contre la Nouvelle-Zélande, déclare Nasser Hussain | Nouvelles du cricket

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Zak Crawley fait face à “deux ou trois gros matchs” en ouverture de l’Angleterre, a déclaré Nasser Hussain, alors que l’équipe affronte la Nouvelle-Zélande lors du premier des trois matchs tests à Lord’s jeudi.

L’Angleterre n’en a remporté qu’un et perdu 11 de ses 17 derniers tests, une course qui a conduit au départ du directeur général Ashley Giles et de l’entraîneur-chef Chris Silverwood à la suite d’une raclée 4-0 des Ashes.

Rob Key a depuis été nommé successeur de Giles, avec Brendon McCullum choisi pour diriger l’équipe de test aux côtés du nouveau capitaine Ben Stokes après que Joe Root ait quitté ses fonctions en avril.

S’exprimant sur le Podcast Sky Cricketl’ancien capitaine anglais Hussain a déclaré que la première case qui doit être cochée par le nouveau régime est de résoudre les problèmes de frappeur de premier ordre de l’Angleterre.

“Vous ne pouvez pas continuer à être 50-5 ou 20-2 et Joe Root continue de marcher vers le milieu”, a déclaré Hussain. “Vous ne gagnez pas beaucoup de matchs de test à partir de cette position.

“C’est intéressant d’entendre McCullum dire qu’il ne sera pas un entraîneur technique, car je pense que c’est un problème avec certains de ces ordres supérieurs – Zak Crawley étant un bon exemple, un jeune homme extrêmement talentueux mais avec un léger problème technique.

“Ce n’est pas facile, surtout en Angleterre avec le ballon qui bouge, mais c’est votre travail en tant que frappeur d’ouverture ou dans les trois premiers, d’aller là-bas et de voir le nouveau ballon.”

L'ancien joueur de cricket anglais Nasser Hussain a déclaré que l'Angleterre devait se présenter tôt au tableau pour gagner des matchs et ne pas se contenter de compter sur l'éclat individuel de Ben Stokes et Joe Root.

Crawley a marqué un superbe 267 contre le Pakistan il y a deux ans, alors qu’il a montré une preuve supplémentaire de son talent incontestable avec un cent lors du premier test de la dernière tournée des Antilles.

Malgré ces deux coups, Crawley n’a obtenu en moyenne que 28,60 lors de ses 21 tests et il y a une compétition assurée par Ben Compton du Kent, avec une moyenne de plus de 100 cette saison en tant que meilleur buteur du championnat du comté, entre autres.

L’ouvreur du Kent, Ben Compton, a poursuivi son bon début de saison en frappant cent contre la Nouvelle-Zélande lors d’un match d’échauffement du County Select XI.

“Ce sont deux matchs énormes pour Zak Crawley”, a ajouté Hussain. “Parce que je vois que Compton en a obtenu cent autres contre la Nouvelle-Zélande en tournée – il fait des courses pour le plaisir.

“Sam Robson [at Middlesex] est revenu et a très bien réussi ces deux dernières années, il y a aussi le garçon Tom Haines à Sussex [both averaging over 50 in 2022] – Rob Key a parlé de lui – il y a donc deux ou trois frappeurs d’ouverture qui poussent pour la sélection.

“C’est un gros couple de matchs à venir pour ces deux premiers matchs de l’Angleterre.”

Avant le premier match test de l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, nous jetons un coup d'œil sur le cent vainqueur de Nasser Hussain lors de ses dernières manches.

“Les luttes du pape dans sa propre tête”

Ajoutant au débat, l’ancien batteur anglais Mark Butcher pense que Crawley serait mieux placé pour frapper au n ° 3, la position où il a disputé 45 de ses 71 tests.

Au lieu de cela, Ollie Pope battra au n ° 3 à Lord’s, ne l’ayant jamais fait auparavant pour Surrey et malgré sa propre bataille pour la forme au niveau des tests après avoir été exclu aux Antilles.

“Je pensais que si Crawley devait jouer, le numéro trois était une meilleure place pour lui que l’ouverture – c’est juste un sentiment que j’ai”, a déclaré Butcher.

L'ancien joueur de cricket anglais Mark Butcher a déclaré qu'il y aura des joueurs nerveux contre la Nouvelle-Zélande qui joueront pour leurs places lors de futurs matchs tests.

“Il est un peu au bord du précipice en ce moment, parce que les gens manquent de patience – les échecs se succèdent – et pourtant, nous pouvons tous voir que s’il craque, vous avez un gars qui a un énorme quantité de talent et une quantité énorme à offrir.

“C’est quelque chose contre lequel McCullum va se mesurer, c’est là qu’il ajoutera énormément de valeur à cette équipe d’Angleterre. Faites en sorte que les gars croient en eux et jouent au mieux de leurs capacités.”

Avant le premier test de l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, l'ancien joueur de cricket anglais Mark Butcher a déclaré que le plus grand défi d'Ollie Pope était sa propre tête.

Butcher a ajouté à Pope: “Revenons à la tournée en Afrique du Sud [in 2019/20] – juste avant Covid – où l’Angleterre a gagné 3-1, il en a fait cent dans cette série et a regardé chaque centimètre carré du joueur de test-match. Pour une raison quelconque, les choses se sont dégradées depuis lors.

« Fondamentalement, le défi de frapper au numéro trois est que vous êtes un ouvreur à bien des égards. Vous pouvez être, sans faute des deux gars devant vous, très tôt et donc vous devez avoir deux matchs ; vous Vous devez être capable de jouer pour votre souche, bien l’aligner et vous devez aussi parfois y aller et prendre le jeu un peu, lancer un contre-coup.

Avant le premier test entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Lord's, nous examinons de plus près la série de deux tests en 2021.

“La plus grande chose d’Ollie est vraiment dans sa propre tête. Il a eu d’énormes problèmes techniques. Mais, au dire de tous, il joue très bien, marquant de nombreux points au cricket du comté.

“Peut-il maintenant transférer ce talent incontestable dans un esprit suffisamment calme pour aller là-bas et relever le défi très difficile d’affronter l’attaque de bowling néo-zélandaise et de frapper au numéro trois? Ce n’est pas facile.”

Doull : Bonne opportunité pour l’Angleterre

James Anderson et Stuart Broad sont de retour dans l’équipe d’Angleterre et devraient être nommés dans le onze de départ de Lord’s après que le duo ait été exclu de l’équipe de tournée des Antilles.

Regardez Stuart Broad prendre sept guichets en 11 overs pour inspirer l'Angleterre à une incroyable victoire de 170 points contre la Nouvelle-Zélande à Lord's en 2013.

Ils ont pris un total de 1 177 guichets au niveau Test, et malgré leurs années d’avancement – Anderson 39 et Broad 35 – l’ancien quilleur rapide néo-zélandais Simon Doull a déclaré que ce n’était pas un choc de les revoir, bien qu’il se demande combien de temps encore Anderson peut continuer. au plus haut niveau alors qu’il s’apprête à avoir 40 ans cet été.

“Je ne suis pas surpris qu’ils soient de retour sous Stokes et McCullum”, a déclaré Doull au podcast.

“Je pense que Broad a plus que cet été en lui. Anderson, à son âge, a-t-il les miles dans les jambes pour repartir après cette saison à domicile? Je ne sais pas. Mais je pense que Broad a. Et je pense que l’Angleterre besoin de quelqu’un comme lui pour mener cette attaque de bowling pendant encore 18 mois.

Nous revenons sur certains des moments les plus mémorables au fil des ans entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande.

“C’est un compétiteur formidable, ils le sont tous les deux, mais si je regarde à plus long terme que les trois tests contre la Nouvelle-Zélande, ils ont besoin de quelqu’un comme lui. [Broad] pour bol les overs difficiles. Tu veux un mec à qui tu peux lancer la balle et qui va courir et te donner tout ce qu’il a.

“J’étais vraiment surpris [they were left out in the West Indies], et je suis content pour eux qu’ils soient de retour. Je sais qu’ils travailleront d’arrache-pied pour s’assurer qu’ils sont prêts à 100%.”

Quant à la Nouvelle-Zélande, Doull pense que c’est le bon moment pour l’Angleterre de les affronter alors que la nouvelle ère McCullum/Stokes semble prendre un bon départ, soulignant les récents combats de leur skipper Kane Williamson.

Le capitaine néo-zélandais Kane Williamson est arrivé en Angleterre au milieu d’une terrible forme

Williamson a en moyenne plus de 50 tests de cricket, bien que cela tombe en dessous de 30 pour ses cinq tests contre l’Angleterre dans ce pays. Le capitaine des Black Caps entre également dans cette série à la suite d’une piètre forme dans l’IPL où il a obtenu une moyenne de 19,63 lors de ses 13 matchs.

“Je ne l’ai jamais vu dans une si mauvaise forme, se débattant autant”, a déclaré Doull. “Il a passé un moment horrible dans l’IPL, avec un taux de frappe bien inférieur à 100, ouvrant le bâton, vous ne pouvez pas faire ça.

“J’ai aussi vu qu’il s’est fait enlever pour 0 lors du dernier match de la tournée. Il traverse juste une période terrible.”

Doull a ajouté : “Je pense que c’est une bonne opportunité pour l’Angleterre de bien démarrer sous ce nouveau régime.”

Regardez l’Angleterre affronter la Nouvelle-Zélande lors du premier test, de Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event à partir de 10 heures jeudi.