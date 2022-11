Zak Chelli vs Lerrone Richards reporté après que Richards ait subi un «coup à la tête» | Nouvelles de boxe

Le combat de Zak Chelli contre Lerrone Richards à Alexandra Palace dimanche après-midi a été reporté, après que Richards ait été jugé malade pour se battre.

Les boxeurs britanniques devaient se battre sur l’undercard, mais Richards a subi un coup à la tête et a été conseillé de se retirer du combat.

SJam Boxing a déclaré dimanche matin: “La nuit dernière, Lerrone est tombé malade et est tombé dans sa chambre d’hôtel. Il se sentait bien à la pesée et s’était bien réhydraté, donc l’incident a été une surprise totale pour tout le monde.

“Il a subi un coup à la tête et a été victime d’une commotion cérébrale. Bien qu’il veuille personnellement boxer cet après-midi contre Zak Chelli, nous avons conseillé à Lerrone avec son entraîneur Dave Coldwell de ne pas boxer et il suit nos conseils conformément aux protocoles. et des discussions avec le British Boxing Board of Control.

“BOXXER soutient la décision. La santé d’un combattant passe toujours en premier. Lerrone sera envoyé pour une IRM lundi et nous espérons reporter le combat dès que possible.”

Chelli devait défendre son titre anglais des super-moyens contre Richards qui a battu Carlos Gongora lors de son dernier combat.

Le combat était sous-jacent à la confrontation d’Adam Azim avec Rylan Charlton, le projet de loi comprenant également Mikael Lawal contre Deion Jumah et Sam Gilley contre Sean Robinson.

