Zak Chelli remporte une victoire bouleversée sur Anthony Sims: «J'ai sorti le boxeur. Ça ne va pas mieux !'' | Nouvelles de boxe

Zak Chelli a remporté une victoire bouleversée sur Anthony Sims de Los Angeles, remportant une décision unanime après 10 rounds.

Il n’y avait pas eu d’amour perdu entre Zak Chelli et Anthony Sims avant le combat. En effet, la dernière chose que Chelli a dite après leur pesée vendredi était “Je déteste cet homme”.

Ils étaient cependant hésitants au premier tour, cherchant des ouvertures.

Chelli pousse à nouveau l'action Sims





L’homme de Fulham s’est précipité mais s’est mis sur le pied avant alors qu’il cherchait Sims.

Cela a permis aux Sims de l’attraper avec son crochet gauche. Chelli s’est coincé dans sa droite là où il le pouvait mais, normalement un combattant agressif, il se retrouvait coincé.

Il a cependant décroché un crack juste au-dessus du sommet au quatrième tour. Les Sims ont dû l’attacher pour s’éloigner et reprendre sa boxe.

Chelli a continué à avoir ces succès sporadiques avec des droits étendus. Mais dans la première moitié du combat, alors même que les coups retentissaient sur les Sims, l’Américain n’a montré que peu de signes de détresse.

Il n’a cependant pas montré assez d’empressement. Sims a gardé sa boxe à un rythme lent tandis que Chelli a travaillé le plus fort des deux.

Zak Chelli bat Anthony Sims par décision unanime pour décrocher le titre WBA Continental Super Middleweight.



De plus en plus confiant, Chelli s’est ouvert dans les échanges au septième tour. Il a cogné ses gants ensemble voulant plus d’action. Insouciant bien qu’il ait erré sur un gros crochet gauche. Cela l’a incité à marteler les Sims avec son crochet gauche.

Au huitième tour, Sims a senti qu’il avait blessé Chelli et s’est ouvert avec une énorme rafale. Ces attaques ont mis l’homme de Fulham en difficulté. Il a essayé de balancer des coups de poing en arrière, puis a cherché à envelopper l’Américain dans des corps à corps.

Il a résisté à cette tempête et a tiré ses propres coups de poing à la tête au tour suivant. Chelli a terminé le 10e et dernier tour en force pour contrarier l’Américain, prenant la décision 98-92 sur deux cartes et 99-92 dans une meilleure victoire en carrière.

“Ça ne va pas mieux”, a déclaré Chelli par la suite. “Je suis content de la victoire.

“J’aime penser que j’ai envoyé le boxeur.”

Tyler Denny a défendu le titre anglais des poids moyens avec une victoire unanime aux points sur un challenger invaincu auparavant Brad Paul.

Tyler Denny conserve le titre anglais des poids moyens avec une victoire complète sur Brad Pauls.



Denny l’a pris 98-93 et ​​97-93 deux fois après 10 rounds.

Les deux premiers rounds étaient provisoires alors que Denny cherchait la “Newquay Bomb” avec son coup gauche. Le challenger a quand même trouvé des coups lourds, coupant Denny avec son crochet gauche.

Mais au troisième tour, avec une rafale explosive, une longue gauche de Denny a secoué la tête de Pauls en arrière. L’homme de Newquay a dû rouler son cou pour secouer ses épaules alors qu’il retournait dans son coin après cet assaut.

Denny (à droite) mène le combat contre Pauls





Denny a poussé vers l’avant, travaillant à l’intérieur derrière un solide une-deux droit. Des coups de poing sourds ont frappé les côtés de Pauls alors que le champion anglais a pris en charge la première moitié du combat.

Pauls a poussé en avant derrière les croix droites et a claqué deux coups de poing droits dans la tête. Mais Denny s’ennuyait à l’intérieur. L’action est restée frénétique alors que Denny a lancé des crochets avec l’une ou l’autre main.

Pauls a sauté avec son crochet gauche. Mais Denny s’est connecté avec un crochet de revers craquant. Il a trouvé un rythme, claquant dans un crochet droit et déchaînant une rafale de coups de poing sévères.

Tyler Denny a maintenu Pauls sous pression grâce à sa défense du titre anglais





Pauls se connecte avec un uppercut droit, mais Denny a répondu avec son propre uppercut gauche. Le champion a cherché à broyer Pauls, mais a marché directement sur une croix droite qui l’a momentanément perturbé.

Désespéré dans le dernier tour, Pauls a cherché à répéter ce succès avec sa droite droite, mais il n’a pas pu dissuader Denny. Denny l’a frappé en arrière et une avance dure à droite s’est fissurée au menton de Pauls.

La victoire complète devrait permettre à Denny de se battre pour le titre britannique ensuite.