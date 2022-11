Zak Chelli met en garde Lerrone Richards «arrogant» avant le combat pour le titre anglais: «Je vais lui montrer son vrai niveau» | Nouvelles de boxe

Zak Chelli est convaincu que battre Lerrone Richards le propulserait dans la course au niveau mondial.

Chelli défendra son titre anglais des super-moyens contre Richards dimanche, en direct sur Sports du ciel.

Mais avec Richards ayant battu Carlos Gongora lors de son dernier combat, l’homme de New Malden est très bien noté.

Dans le Transnational Boxing Rankings, un système de classement indépendant, il est par exemple le quatrième meilleur concurrent au monde à 168 livres.

Le fougueux Chelli n’est cependant en aucun cas intimidé.

“Il a toujours choisi ses adversaires”, a insisté Chelli. “Il est intelligent à ce sujet, je veux dire félicitations à lui pour avoir fait les choses de la bonne façon, choisi ses adversaires et atteint ce niveau. Mais maintenant, il doit faire face à la musique. Il n’a pas le choix de me combattre. Je suis un jeune homme, Je suis plus jeune, je suis plus en forme, je suis plus fort.

“Le meilleur combattant qu’il a combattu était son dernier adversaire. Regardez quand il a combattu Lennox Clarke, c’était une décision partagée. Lennox Clarke a été abandonné par Mark Heffron, a été arrêté par Mark Heffron”, a poursuivi Chelli.

“J’ai combattu un gars appelé Chris Dutton, je l’ai arrêté au deuxième tour, Lerrone Richards a combattu le même gars appelé Chris Dutton, a duré six rounds avec lui.”

Richards est bien considéré pour ses compétences pures en boxe. Cela fait de lui un adversaire exigeant pour quiconque dans la division.

“Peut-être qu’il n’est pas un puncheur, peut-être qu’il est un boxeur, mais quand vous avez un très bon puncheur, je crois, ils battront un boxeur. Si vous avez une bonne condition physique, une grande vitesse, une grande puissance, un coup de poing finira par atterrir et tu descendras », a déclaré Chelli.

“S’il essaie de venir vers moi, il affrontera la musique et affrontera le pouvoir. Je ne crois pas qu’il le fera. Je vais donc devoir le lui apporter et je vais être intelligent à ce sujet. .

Zak Chelli promet qu'il rendra son prochain combat contre Lerrone Richards divertissant





“Finalement, il se fatiguera, je le rattraperai”, a-t-il ajouté. “Je ne vais pas seulement le pourchasser. Je suis aussi intelligent à ce sujet.”

Chelli parle avec intensité. Il a été agacé par Richards.

“Tout est pour le spectacle. Au fond, c’est un gars arrogant, il pense qu’il est le meilleur. Il n’aime tout simplement pas le montrer. Je crois que tu devrais juste être toi-même. Si tu crois que tu es le meilleur et que tu veux être arrogant, montrez-le. Mais il essaie d’être humble et essaie d’être humble à ce sujet. Mais je vais lui montrer dimanche son vrai niveau”, a-t-il déclaré.

Il y a cependant du respect pour la capacité de boxe de Richards.

“Je ne me moque pas de lui ou ne le prends pas à la légère. C’est un excellent boxeur. Il est vraiment bon, habile mais il n’est tout simplement pas divertissant. Nous sommes dans le domaine du divertissement”, a-t-il déclaré.

“Je dois prendre le relais et le rendre divertissant.”

