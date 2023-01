Zak Chelli affronte Anthony Sims Jr le 11 février Bill d’Adam Azim sur Sky Sports : “Je vais voler la vedette !” | Nouvelles de boxe

Le super-moyen Zak Chelli sera de retour à l’action le 11 février à l’OVO Arena de Londres lorsqu’il affrontera le “Magicien” Anthony Sims Jr.

Ce passionnant concours international « Wild Card » rejoint une carte pleine d’action dans la capitale, titrée par Adam Azim.

Le champion anglais des super-moyens Chelli a célébré une victoire unanime aux points sur Germaine Brown lors de sa dernière sortie à Wembley en juin.

Chelli a laissé tomber Jack Kilgannon au sixième tour avec cet énorme KO!



Il devait défendre son titre en novembre dernier à l’Alexandra Palace avant que son adversaire Lerrone Richards ne soit contraint de se retirer après avoir pesé.

Maintenant, le Londonien Chelli, qui aspire à faire de grands progrès dans la division des 168 livres cette année, fait face à un grand pas en avant contre son adversaire américain.

Sims Jr mesure 6 pieds 1 pouce et a remporté en 2021 le titre WBA Inter-Continental des super-moyens – il est un cousin du légendaire Floyd Mayweather Jr.

Le joueur de 27 ans originaire de l’Indiana est réputé pour son pouvoir destructeur avec un nombre impressionnant de 20 KO sur son CV.

Chelli insiste sur le fait que c’est un combat que les fans de Londres ne voudront pas manquer.

Il a déclaré: “Après la déception de ne pas avoir combattu en novembre dernier, c’est formidable d’être de retour à l’OVO Arena de Wembley.

“Ce sera un très bon combat pour moi. Je m’entraîne dur et je veux avoir un grand impact sur la division cette année.

“J’ai hâte d’affronter un homme expérimenté d’outre-mer dans Sims Jr et de voler la vedette !”

Hassan Azim est également de retour – et a pour mission de souligner son incroyable talent cette année.

Le frère aîné d’Adam, Hassan Azim est invaincu et a réalisé une brillante performance en novembre dernier lorsqu’il a surclassé Nestor Amukoto à Alexandra Palace avec une confortable victoire aux points pour couronner une année 2022 très réussie.

Image:

Chelli franchit une étape clé le 11 février





L’espoir populaire des poids welters a remporté ses quatre combats l’année dernière et il aura à cœur de créer ses propres titres lorsqu’il lancera sa campagne à Londres – en direct au Royaume-Uni et en République d’Irlande le Sports du ciel. Un adversaire sera nommé en temps voulu.

Rejoindre le projet de loi est le «Wanderer» Jordan Reynolds. Le super-welter basé à Luton a réussi sa dernière visite dans l’arène emblématique de Wembley lorsqu’il a surclassé Jose Manuel Lopez Clavero lors d’une victoire aux points majoritaire en octobre dernier.

L’espoir iranien des poids plumes, Razor Ali, voudra également montrer ses compétences pointues dans la capitale. Ali – nom complet Alireza Ghadiri – est invaincu lors de six combats précédents et aura à cœur de remporter son premier arrêt dans ce qui sera son septième combat professionnel.

Image:

Hassan Azim, également formé par Shane McGuigan, rejoindra son frère Adam sur l’affiche du 11 février





Adam ‘The Assassin’ Azim est en tête d’affiche contre l’invaincu Santos Reyes. Avec six victoires d’arrêt consécutives – y compris la superbe démolition en deux rounds du très apprécié Rylan Charlton – BBC Young Fighter of the Year, Azim s’est maintenant imposé comme l’un des principaux espoirs légers au monde et semble être un champion du monde en attente. après son année décisive en 2022.

“Sweet” Caroline Dubois fait un grand pas en avant le 11 février lorsqu’elle affronte la très expérimentée championne nationale argentine Yamila Belen Abellaneda.

Mieux connue des fans de combat britanniques pour sa bataille pour le titre WBA Intercontinental avec Terri Harper l’année dernière, Abellaneda – qui a défendu avec succès son titre national argentin à quatre reprises depuis qu’il l’a remporté en décembre 2020 – effectuera sa deuxième visite au Royaume-Uni le mois prochain.

Le championnat anglais des poids moyens sera en jeu lorsque le nouveau champion Tyler Denny fera sa première défense contre l’invaincu de Cornwall, Brad Pauls.

Viddal Riley s’est imposé comme une menace croissante dans la division des poids lourds empilés en 2022. Le 11 février, il tourne son attention vers Anees Taj.

Billets disponibles sur boxxer.com