Le directeur général de McLaren, Zak Brown, a déclaré que les limites de la piste au Grand Prix d’Autriche auraient pu être mieux gérées

Le patron de McLaren, Zak Brown, a appelé la FIA à s’assurer que les problèmes de limites de piste qui ont éclipsé le GP d’Autriche ne se reproduisent plus jamais.

Les pilotes ont été pénalisés tout au long du week-end au Red Bull Ring pour avoir franchi les lignes blanches – le classement final de la course de dimanche n’ayant été établi que cinq heures après le drapeau à damier.

Huit des 20 membres de la grille ont été sanctionnés après la course par la FIA, dont Carlos Sainz rétrogradé de la quatrième à la sixième place et Lewis Hamilton passant de la septième à la huitième.

Carlos Sainz a été rétrogradé de la quatrième à la sixième place après avoir été pénalisé après la course pour des infractions aux limites de piste du GP d’Autriche

Pendant ce temps, Esteban Ocon d’Alpine s’est vu infliger une somme extraordinaire de 30 secondes de pénalités combinées pour infraction aux limites de la piste.

Plus tôt dans le week-end, le champion du monde Max Verstappen a déclaré que la fréquence des suppressions de temps au tour faisait passer les pilotes pour des « amateurs ». En tout, plus de 100 tours ont été supprimés lors de la course de dimanche.

« Il y avait certainement une meilleure solution que ce qui s’est passé », a déclaré Brown Sky Sports Nouvelles alors que McLaren a lancé une livrée spéciale pour le GP britannique de ce week-end.

« Cela étant dit, c’est une piste unique et je n’ai jamais vu de telles limites auparavant.

« Je pense que nous, en tant que sport, pouvons faire un meilleur travail lorsque les résultats de la course sont publiés, ce sont les résultats de la course. Je peux voir comment cela s’est passé, je pense juste que nous devons anticiper un peu mieux comme nous le savions déjà sur Vendredi, ça allait être un défi.

« Je pense qu’il existe plusieurs façons d’y remédier à l’avenir. Ce qui est le plus important, c’est que lorsque nous avons un accident, nous en tirons des leçons et nous ne le laissons pas se reproduire. »

Il a ajouté: « Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais, et que nous fassions un débriefing approprié et comprenions comment nous aurions pu l’empêcher en premier lieu ou le gérer différemment. »

Le pilote McLaren Lando Norris a profité de la pénalité d’après-course de Sainz pour être promu quatrième et prendre son meilleur résultat d’une saison difficile pour l’équipe britannique.

Brown, a poursuivi : « Je tire mon chapeau à la FIA pour avoir abordé le problème et je pense qu’il aurait été facile de dire : ‘cela va causer beaucoup de bruit, faisons juste comme il faut la prochaine fois. ‘.

« Qu’ils lèvent la main et disent qu’il y avait des pénalités à régler, j’ai pensé que c’était une décision courageuse.

« Mais nous ne pouvons pas l’avoir à nouveau. Nous ne pouvons pas avoir une course et puis cinq heures plus tard, vous avez ce degré de changement dans le résultat. »

Revenez sur certains des moments les plus dramatiques au fil des ans au Grand Prix de Grande-Bretagne

