Zailey Smith: une femme disparue de la Colombie-Britannique retrouvée morte

Une femme de 22 ans portée disparue mercredi a été retrouvée morte.

Les gendarmes de Coquitlam ont rapporté avoir trouvé le corps de Zailey Smith à peine 12 heures après avoir lancé un appel public à l’aide pour la retrouver.

« La GRC de Coquitlam travaille avec le service de police de New Westminster pour déterminer les circonstances du décès de la personne disparue », a déclaré le cap. Alexa Hodgins, porte-parole du détachement auprès des médias, a écrit dans un courriel à CTV News.

La GRC de Coquitlam a déclaré que Smith avait été vu pour la dernière fois en train de quitter son domicile près de Clarke Road et de Como Lake Avenue dimanche, et qu’il n’avait plus eu de nouvelles depuis. Ils ont également dit qu’elle était connue pour fréquenter Vancouver et la région de Metrotown Burnaby.