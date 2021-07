Zaila Avant-garde, 14 ans, est la première afro-américaine à remporter un concours d’orthographe

Qu’il s’agisse de dribbler un ballon de basket ou d’identifier d’obscures racines latines ou grecques, Zaila Avant-garde ne montre pas beaucoup de stress. Maintenant, elle est devenue la première gagnante afro-américaine en 96 ans d’histoire du Scripps National Spelling Bee.

Le joueur de 14 ans de Harvey, en Louisiane, s’est qualifié pour le championnat jeudi soir. Le seul vainqueur noir précédent était également le seul champion hors des États-Unis : Jody-Anne Maxwell de la Jamaïque en 1998.

Zaila a déclaré qu’elle était pleinement consciente que les gens la regardaient et rêvaient de suivre ses traces.

« J’espère que dans les prochaines années, je pourrai voir un petit afflux d’Afro-Américains, et pas beaucoup d’Hispaniques non plus, alors j’espère les voir là-bas aussi », a-t-elle déclaré.

Zaila a décrit l’orthographe comme un passe-temps secondaire, bien qu’elle pratiquait régulièrement sept heures par jour. C’est une prodige du basket-ball qui espère jouer un jour dans la WNBA et détient trois records du monde Guinness pour avoir dribbler plusieurs balles simultanément.

Zaila s’est retournée et a sauté d’excitation après avoir épelé le mot gagnant « murraya », un genre d’arbres tropicaux asiatiques et australiens.

Un seul mot lui a posé de vrais problèmes, « nepeta », un genre de menthes du Vieux Monde, et elle a sauté encore plus haut quand elle a eu raison qu’elle ne l’a fait quand elle a remporté le trophée.

« J’ai toujours eu du mal avec ce mot. Je l’ai entendu maintes fois. Je ne sais pas, il y a juste quelques mots, pour un orthographe, je les comprends juste et je ne peux pas les comprendre correctement », a-t-elle déclaré. « Je savais même que c’était un genre de plantes. Je sais ce que tu es et je ne peux pas t’avoir.

L’abeille de cette année était différente de toutes les précédentes en raison de la pandémie de coronavirus, qui a entraîné l’annulation de l’abeille de l’année dernière. Il a été déplacé de son emplacement habituel juste à l’extérieur de Washington vers un campus ESPN en Floride, et seuls les 11 meilleurs orthographes ont concouru en personne. Les tours précédents se sont déroulés virtuellement.

Seules les familles immédiates des orthographes ont été autorisées à y assister, contrairement aux centaines de fans et d’anciens orthographes qui remplissent normalement la salle de bal des abeilles. Il y avait cependant un fan de haut niveau présent : la première dame Jill Biden.

La compétition elle-même était également différente. En 2019, la liste de mots de Scripps n’était pas à la hauteur du domaine profond et talentueux, et l’abeille s’est terminée par une égalité à huit.

Cette année, cinq des 11 finalistes étaient partis après le premier tour, et Zaila est devenue la championne en un peu moins de deux heures. Si l’abeille avait atteint la barre des deux heures, un nouveau départage éclair aurait déterminé le vainqueur.

Zaila remportera plus de 50 000 $ en espèces et en prix. Elle a utilisé le prix de 10 000 $ d’une abeille en ligne qu’elle a gagnée l’année dernière pour payer des cours avec son entraîneur, Cole Shafer-Ray, finaliste des Scripps 2015, qui facture 130 $ de l’heure, faisant partie d’une industrie en plein essor de tuteurs privés qui les meilleurs orthographes.

Chaitra Thummala, une fille de 12 ans de Frisco, au Texas – une autre élève de Shafer-Ray – a été finaliste. Il lui reste deux ans d’éligibilité et devient instantanément l’une des favorites de l’année prochaine.

La seule ancienne gagnante noire de l’abeille était Jody-Anne Maxwell de la Jamaïque en 1998. Zaila brise également une séquence remontant à 2008 au cours de laquelle au moins un champion ou co-champion était d’origine sud-asiatique.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici