Zahara et Maddox Jolie-Pitt assistent à un spectacle humoristique : Photo – Hollywood Life

Brad Pitt et d’Angelina Jolie les enfants grandissent si vite ! Le 18 décembre, deux des enfants les plus âgés, Maddox Jolie Pitt21, et Zahara Jolie Pitt17 ans, a assisté à la Chris Rock et Dave Chappelle spectacle d’humour à Inglewood, en Californie. Ils ont été photographiés à l’extérieur de la salle le soir du spectacle, qui était également l’anniversaire de leur célèbre père.

Bien que les deux aient gardé un profil assez bas, les photographes les ont surpris en train de se mêler à des amis à l’extérieur de l’arène. Maddox était vêtu d’un pantalon kaki et d’un sweat à capuche noir. Pendant ce temps, Zahara était un peu plus habillée pour l’occasion, vêtue d’une robe noire à manches transparentes. Ils semblaient être sans aucun de leurs parents pour la soirée.

Brad et Angelina se sont séparés en 2016, mais ont eu six enfants ensemble tout au long de leur relation, qui a duré 11 ans. En plus de Maddox et Zahara, Brad et Angie ont également adopté un fils, Pax Jolie Pittqui a maintenant 19 ans. Ils ont également eu trois enfants biologiques : Shiloh Jolie Pitt16 ans et jumeaux Vivienne et Knox Jolie Pitt, 14. Les enfants ont grandi sous nos yeux, et maintenant qu’ils sont plus grands, nous les avons vus assez souvent seuls. Shiloh a même récemment obtenu son permis de conduire et a été photographiée en train de conduire elle-même pour faire des courses en novembre !

Zahara est actuellement de retour chez elle en Californie pendant ses vacances scolaires. Elle fréquente l’université de Spelman et a été vue sur le campus avec sa mère plus tôt cette année. Plus tôt ce mois-ci, Angelina a passé du temps avec Zahara lorsqu’elles sont allées faire du shopping pendant les vacances d’hiver de l’adolescente. Les dames ont également été photographiées ensemble lorsque Zahara était en vacances de Thanksgiving en novembre.

Alors que Brad garde sa relation avec les enfants hors de vue du public, Angelina est souvent vue avec les enfants. Les deux ont été entraînés dans une bataille acharnée pour la garde des enfants depuis leur séparation en 2016. Zahara ayant eu 18 ans dans quelques semaines à peine, les ex n’ont plus que trois enfants mineurs.

