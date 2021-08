Zahan Kapoor et Aditya Rawal, vedettes de l’attaque terroriste du 16/07 au Bangladesh

Hansal Mehta a dévoilé le premier look de son prochain film, « Faraaz », qui met en vedette le petit-fils de Shashi Kapoor, Zahan Kapoor, et le fils de Paresh Rawal, Aditya Rawal. Le film semble graveleux et émouvant, car il est basé sur l’attaque terroriste du 16 juillet au Bangladesh.

S’adressant à son Instagram, il a écrit : « Face à l’adversité violente, l’humanité gagne ! Heureux de collaborer avec @anubhavsinha et #BhushanKumar sur notre travail d’amour #FARAAZ. Avec un ensemble passionnant comprenant les écrans surdoués @zahankapoor et @adityarawal1on ! »

Si votre père a travaillé dans le même domaine que vous, il est inévitable qu’il y ait des parallèles. Aditya en a parlé dans une interview avec Hindustan Times. Il a déclaré: «En ce qui concerne l’augmentation des globes oculaires et de l’examen minutieux, cela est inévitable. Il y a de nombreux avantages à avoir un parent dans le même domaine que vous. Bien qu’il ait convenu qu’il y avait aussi un peu d’inconvénients, il a dit que c’était un marché équitable. «Je ne ressens pas la pression peut-être parce que mon père est tellement en avance dans ce match. Il a accompli tellement de choses que je ne m’inquiète même pas d’être comparé à une légende comme lui ».

Kareena Kapoor Khan a également consulté son Instagram et a partagé le premier regard.

Elle a sous-titré le post comme suit : « Quand la nuit est la plus sombre, la foi brille le plus ! Voici le premier regard sur #Faraaz, un film sur l’attaque du Bangladesh du 16/07, par les cinéastes non-conformistes @anubhavsinhaa, @hansalmehta et #BhushanKumar qui est un incroyable histoire vraie d’un héros qui vous redonnera foi en l’humanité ! »

« Tout le meilleur @zahankapoor, super fier de toi et j’ai hâte de te voir sur grand écran ! »

Pour les non avertis, le thriller d’action est réalisé par Hansal Mehta et produit par Anubhav Sinha et Bhushan Kumar.