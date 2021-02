Zaha réitère son désir de transfert de Crystal Palace afin de "gagner un trophée"

Wilfried Zaha a de nouveau souligné son désir de remporter un trophée et admet qu’il envisagera des opportunités loin de Crystal Palace.

L’attaquant a gravi les échelons à Selhurst Park et a passé la majorité de sa carrière dans le sud de Londres.

Un jeune Zaha a signé pour Manchester United, mais après un court passage infructueux, il est revenu, bien qu’il continue d’être lié à une foule de grands clubs.

Zaha a précédemment déclaré son désir de jouer au football de la Ligue des champions et a suscité l’intérêt d’Arsenal et du Borussia Dortmund au fil des ans.

Le contrat du joueur de 28 ans expire en 2023 suite à sa décision de signer une prolongation en 2018 sans clause libératoire.

Palace n’est pas en mesure de contester les honneurs et alors que Zaha a souligné son engagement envers les Eagles, il a de nouveau ouvert la porte à un départ.

Il a déclaré au sommet Business of Football du Financial Times: «Je suis au Crystal Palace depuis l’âge de huit ans. J’ai tout donné au club, personne ne peut me dire que je ne l’ai pas fait.

« Quiconque me connaît personnellement sait que je suis très ambitieux. Dès que je mets le maillot du Palace, je mets mes 150% à chaque match.