Zaha Hadid Architects dévoile la conception d’un nouveau centre de recherche scientifique à Tachkent, en Ouzbékistan

Institut Alisher Navoi – élévation sud. Image © Norviska

Zaha Hadid Architects (ZHA) a été annoncé comme architecte du Centre international de recherche scientifique Alisher Navoi, un vaste établissement culturel et éducatif qui prend forme à New Tachkent, en Ouzbékistan. Le centre devrait intégrer le Musée national de littérature de Navoi, ainsi qu’un auditorium de 400 places, un centre de recherche international et un pensionnat dédié à la formation de 200 étudiants à la langue, à la littérature et à la musique ouzbèkes.

+ 8

Institut Alisher Navoi – Vue sur la rivière. Image ©ZHA

Institut Alisher Navoi – Face à Rivière, Confluence. Image ©ZHA

L’architecture du développement rend hommage au patrimoine culturel et artistique de l’Ouzbékistan. La façade voûtée et les intérieurs sont conçus pour être construits avec des briques produites localement à Tachkent. Le matériau de construction permet des géométries curvilignes, une référence à l’architecture traditionnelle de la région. Les cours sont également stratégiquement intégrées pour garantir la lumière naturelle et la ventilation partout, tout en améliorant la fonctionnalité et l’attrait des espaces éducatifs. Ces espaces offrent des zones tranquilles pour des rassemblements en plein air et des moments de réflexion personnelle, complétant les environnements intérieurs.

Institut Alisher Navoi – Dépôt principal. Image © Norviska

Alisher Navoi Institute – face à la rivière. Image © Norviska

La conception intègre des principes architecturaux passifs, garantissant une consommation d’énergie minimale tout en maintenant des conditions intérieures optimales. Inspirées par les tours à vent typiques de l’architecture d’Asie centrale et du Moyen-Orient, les arches du bâtiment fonctionnent comme des structures creuses qui canalisent l’air frais vers l’intérieur, même pendant les mois chauds. Ce système de ventilation naturelle est complété par des ventilateurs et de la brumisation lorsque cela est nécessaire, tandis qu’un effet de cheminée thermique permet d’extraire l’air chaud vers le haut en l’absence de vent. Ces caractéristiques de conception durable, ainsi que la masse thermique élevée de la structure, maintiennent le confort tout au long de l’année. La stratégie passive intègre également des lucarnes pour la lumière naturelle et des surplombs pour une protection solaire efficace.

Article connexe Zaha Hadid Architects va concevoir Discovery City à Johor, en Malaisie

Conformément au plan directeur de Buro Happold, l’aménagement paysager entourant le centre s’inspire également des cultures locales, inspiré par la musique traditionnelle Shashmaqom, une forme de musique classique où s’entremêlent des éléments vocaux et instrumentaux. Ainsi, les espaces extérieurs comportent une série de terrasses paysagées, d’amphithéâtres en plein air et de pavillons ombragés. Ces zones favorisent l’engagement communautaire et offrent un cadre pour des spectacles impromptus, faisant du centre non seulement une plaque tournante pour les activités éducatives et de recherche, mais également un lieu pour les arts du spectacle.

Institut Alisher Navoi – Atrium et bibliothèque. Image ©ZHA

Institut Alisher Navoi – Section Développement durable. Image © Buro Happold

Dans d’autres nouvelles similaires, Zaha Hadid Architects a révélé des mises à jour de la construction du gratte-ciel de la Banque centrale d’Irak à Bagdad, un projet en préparation depuis 12 ans. Le bureau de renommée internationale a également été choisi pour concevoir Discovery City à Johor, en Malaisie, ainsi que l’aéroport d’Abusera, destiné à devenir une importante plaque tournante du transport pour l’Éthiopie.