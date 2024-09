Zaha Hadid Architects crée un Londres paramétrique pour le jeu Fortnite

Le studio britannique Zaha Hadid Architects a collaboré avec le développeur de logiciels Epic Games pour créer une version de style paramétrique de Londres sur laquelle les joueurs peuvent construire dans le jeu vidéo Fortnite.

Dans le Re: Imaginez Londres jeu, Fortnite les joueurs sont plongés dans une île créée par le créateur sur le front de mer de Londres, qui a été peuplée de bâtiments incurvés en harmonie avec Zaha Hadid Architectes style signature.

Les joueurs peuvent créer leur propre architecture paramétrique avec des modules facilement conçus, en les combinant dans les bâtiments souhaités sur des sites proches de monuments reconnaissables de la ville tels que la cathédrale Saint-Paul, la Tate Modern et le Globe Theatre de Shakespeare.

Le jeu multijoueur vise à encourager les joueurs à explorer le développement urbain et l’engagement communautaire en les invitant à créer des zones piétonnes avec des bâtiments durables et à usage mixte, selon Zaha Hadid Architects.

« L’expérience facilite une prise d’options rapide grâce à une approche engageante et exploratoire pour négocier les complexités de la condition urbaine afin de construire de manière collaborative dans un contexte contemporain », a déclaré Zaha Hadid Architects.

« Le contenu de construction de Re:Imagine London est conçu à différentes échelles sous forme de scènes spatiales pré-composées, exprimant des caractéristiques architecturales, géométriques et spatiales cohérentes avec nos œuvres construites tout en contribuant à la planification et à la conscience constructive des solutions configurées. »

Zaha Hadid Architects a utilisé l’éditeur Unreal d’Epic Games pour Fortnite (UEFN) pour créer Re:Imagine London, dans le but d’ajouter un volet éducatif au jeu et de mieux comprendre comment l’UEFN peut être utilisé à des fins architecturales pratiques.

Il poursuit les recherches du studio menées par ses Groupe de calcul et de conception (Code ZHA), qui étudie les applications dans l’urbanisme, la conception de plateformes, la création de contenu spatial et l’expérience utilisateur.

Le studio a créé six typologies de modules de construction avec lesquels les joueurs peuvent construire : passerelle, structure, parc, commerce, bureau et résidentiel.

Ceux-ci peuvent être disposés sur quatre sites constructibles dans le jeu, nommés Puddle Dock, Trig Wharf, Blackfriar’s Bridge et Bankside.

Lorsque les joueurs commencent à placer les modules dans Re:Imagine London, ils forment automatiquement des bâtiments complets.

Zaha Hadid Architects est l’un des cabinets d’architecture les plus connus du Royaume-Uni. Il a récemment dévoilé des photos du gratte-ciel de la Banque centrale d’Irak en voie d’achèvement à Bagdad et conçoit une discothèque et un casino pour une marina aux Bahamas.

Les images sont d’Epic Games et la vidéo est de ZHA.