Zack Wheeler et les Phillies étouffent les Marlins lors du premier match : voici ce que nous avons appris

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

PHILADELPHIE — Les vibrations sont de retour ? Ils ne sont jamais partis.

Portés par une mer de rouge et un mur de bruit, les Phillies de Philadelphie ont battu les Marlins de Miami lors du premier match de leur série de wild-cards en NL, mardi soir. Les qualités qui ont catapulté les Marlins parvenus dans la mêlée d’octobre – pure embêtante, lanceurs gauchers, magie en fin de match – n’étaient pas à la hauteur d’une équipe de baseball supérieure.

Comme on pouvait s’y attendre, le Citizens Bank Park a vibré toute la soirée, depuis le premier lancer mémorable de Rhys Hoskins jusqu’à 45 662 points pour le dernier d’une victoire 4-1. Le départ local, plus tard à 20 heures, a donné aux fidèles des Phillies une heure supplémentaire pour créer leur buzz ; le tapage a joué.

Et à part un mini-rallye en septième qui a poussé le partant de Philadelphie Zack Wheeler hors du match – Miami a marqué son seul point ici et a amené le point égalisateur en position de but – les Marlins n’étaient guère plus qu’un jeu lors de la grande réouverture du La machine électrisante d’octobre des Phillies.

MVP

Même s’il n’a pas pu terminer cette septième manche, Wheeler a été carrément magistral. Il était clair que l’as des Phillies avait été stimulé dès le saut ; sa vitesse moyenne sur quatre coutures était supérieure d’un mph à la moyenne de sa saison. L’avance de trois points des Phillies semblait considérablement plus grande simplement en raison de l’inévitabilité de Wheeler toute la nuit.

Wheeler s’est élevé à l’échelon supérieur des lanceurs au cours des quatre dernières saisons grâce à une balle rapide à quatre coutures à haute rotation qu’il lance depuis une fente relativement basse. Il est à son meilleur quand il (1) commande cette chaleur avec précision du côté de son gant, (2) mélange une forte dose de plombs pour sortir tôt dans les comptes, et (3) le curseur a sa morsure caractéristique.

C’est le Wheeler que les Marlins ont eu.

Avant le match, il était perché sur la plus haute marche de l’abri des Phillies, regardant l’entraînement au bâton avec un calme inondant son visage. Pas un souci au monde, pas un frappeur sur terre (à part, je suppose, Josh Bell), capable de l’égaler.

Bell a été le seul frappeur de Miami capable de débloquer l’arsenal dévastateur de Wheeler, déchirant un groundout en première manche avant de récolter deux coups sûrs lors de ses deuxième et troisième présences au bâton. Le doublé de Bell en septième manche a été le catalyseur du caractère prématuré de la soirée de Wheeler. Quelques coups légers de Marlin sur le terrain ont envoyé Yuli Gurriel au marbre comme feu vert, mais la boule de feu du gaucher José Alvarado a permis à Gurriel de se balancer pour terminer le cadre.

Ce dont nous nous souviendrons

Le premier lancer de Rhys Hoskins.

Hoskins est le joueur le plus ancien de Philadelphie et le seul frappeur à avoir survécu à la longue et épuisante reconstruction qui a défini la fin des années 2010 du baseball des Phillies. Il a été un membre crucial de la course de l’année dernière, mais il s’est déchiré le LCA lors de l’entraînement du printemps sur un ballon au sol de routine et n’a pas pris une seule présence au bâton cette saison.

Même s’il fait partie de l’équipe depuis quelques mois, Hoskins ne devrait pas récupérer à temps pour disputer ces séries éliminatoires. Il est agent libre à la fin de l’année, marquant probablement la fin de son séjour à Philadelphie.

À la surprise de la foule à guichets fermés, Hoskins est sorti de l’abri pour lancer le premier lancer de cérémonie. Retenant ses larmes, le vétéran très apprécié a lancé une frappe à son coéquipier et ami Kyle Schwarber avant de sortir une serviette de rallye de sa poche arrière.

On ne voit pas souvent des joueurs salariés lancer le premier lancer lors d’un match éliminatoire, mais il s’agissait de circonstances particulières. Hoskins ne jouera peut-être pas de manche ce mois-ci, mais il reste un élément crucial de l’équipe dans les coulisses.

Qu’est-ce qui nous a surpris ?

Les Phillies ont réussi quelques points au début, pourchassant le partant de Miami Jesús Luzardo après quatre, mais n’ont jamais porté le coup de marteau déchirant qu’ils ont porté tant de fois en octobre dernier. Aucune équipe, à l’exception des Braves, n’a réussi plus de circuits en seconde période que Philly, et si les Phillies veulent jouer jusqu’au bout du mois, ils auront besoin du long ballon.

Pour les fondations structurelles du Citizens Bank Park, c’est probablement une bonne chose que le dinger ne soit jamais venu.

Du côté des Marlins, ce fut une petite surprise de voir Luis Arráez titulaire au deuxième but. Le champion au bâton de la MLB s’est roulé la cheville lors d’un entraînement au bâton il y a quelques semaines et a joué avec parcimonie depuis. Il a frappé un simple sur coup sûr lors de l’un des derniers matchs de saison régulière de Miami et s’est frayé un chemin jusqu’à la première ligne de base avant d’être remplacé par un coureur de pincement.

Quelques heures avant le match d’ouverture de mardi, Arráez s’est adressé aux médias et a confirmé que même s’il n’était pas à 100 %, il jouerait toujours. Et même si le double All-Star n’était pas le meilleur de Barry Sanders, la cheville a suffisamment résisté pour qu’il puisse jouer les neuf manches à la clé de voûte avec un coup au plat pour démarrer.

Et après?

Les Phillies peuvent conclure cette affaire en un tournemain. Ils enverront Aaron Nola au monticule mercredi soir avec une chance de renvoyer les Marlins chez eux pour l’hiver. Miami contrera avec Braxton Garrett, un gaucher de 26 ans qui, comme beaucoup de Marlins, n’a jamais joué en octobre.

Les Poissons y sont confrontés. Octobre rouge a commencé.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Petite Ligue et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .