Zack Ward de A Christmas Story parle du rôle de Scut Farkus – Hollywood Life

Cela fait près de quatre décennies que Zack Ward est entré dans l’histoire en tant qu’intimidateur aux yeux jaunes par excellence Scut Farkus dans le classique des fêtes bien-aimé Une histoire de Noël. L’acteur primé a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie pour expliquer pourquoi il a fallu du temps avant qu’il ne reprenne son rôle dans le nouveau Une histoire de Noël Noël maintenant disponible sur HBO Max.

“J’ai adoré ce qu’ils ont fait avec les scripts. Il y avait plusieurs versions, plusieurs options avant ce film qui était venu et reparti. Il y avait une idée pour une série télévisée et un film, mais les scripts n’étaient pas bons. Et le cœur n’y était pas. Il fallait que ce soit [writer] Jean Berger et [director] de Bob Clark vision, étendue, ” Zack a déclaré lors de la promotion de son partenariat avec le Association Alzheimer pour sensibiliser et collecter des fonds pour lutter contre la maladie d’Alzheimer.

« Ça ne pourrait pas être simplement plus farfelu et idiot. Ça ne pouvait pas être juste du jingle tout le long, tu sais ? Ce n’est pas ce genre de film et si vous faites ça, vous manquez de respect au film original », a déclaré le Transformateurs étoile a continué.

“J’étais tellement excité par le scénario que Nick Schenk a écrit. C’est un écrivain de Gran Torino et il a fait un tas de films pour Clint Eastwood. Vous pensez donc peut-être qu’à certains égards, sa voix ne se confondrait pas avec l’original de Jean Shephard, mais il y avait quelque chose d’incroyablement honnête dans ce film. Il suit toujours ces traces et c’était formidable de voir qui étaient les personnages originaux et comment ils ont grandi. Et ces acteurs incarnent tous cela magnifiquement.

Zack a expliqué pourquoi il s’assoit toujours, généralement seul, et regarde le film toutes les quelques années. « En tant que cinéaste moi-même, c’est une clinique. En tant qu’écrivain, c’est juste une éducation sur la façon dont tout le monde vit dans le même univers. Et en tant que quelqu’un qui aime le film, c’est juste ma pierre de touche avec les gens qui me manquent – ​​Bob Clark. C’était un grand homme doux. Il a changé toute ma vie. Et donc regarder cela en privé, c’est moi qui dis “salut” à Bob”, a-t-il déclaré.

Le talentueux acteur a également parlé de son partenariat avec l’Association Alzheimer, avec laquelle il s’est associé après que son père a été diagnostiqué avec la maladie en 2020.

Il a révélé pourquoi cela a été une “expérience très difficile, douloureuse et écrasante”. Zack a déclaré: “Alors que j’étais complètement submergé et émotionnellement et mentalement brisé par ce processus, j’ai choisi de tendre la main et de publier cela sur Twitter afin que les autres personnes ne se sentent pas aussi seules. La Association Alzheimer m’a contacté après avoir tweeté à ce sujet et ils m’ont dit: “Hé, il y a beaucoup de services que nous pouvons fournir pour vous aider”. Que pouvons-nous faire?’ Et ils ont commencé à m’en parler. Ils sont incroyables. Ils ont des groupes dans des chapitres locaux dans tout le pays qui peuvent vous fournir des conseils médicaux, des conseils financiers, des conseils juridiques, du soutien, des infrastructures, des endroits où vous pouvez aller parler à des personnes qui vivent la même situation.

Afin d'aider à montrer son soutien, Zack offre aux fans une incroyable opportunité de le rencontrer en personne. Zack sera au vrai Histoire de Noël house à Cleveland, Ohio le samedi 17 décembre en signant des autographes et en prenant des photos avec les fans, et en organisant une projection spéciale le 18.