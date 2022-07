‘Zack Snyder’s Justice League’ Messy Superhero Epic est maintenant disponible en numérique

Lorsque DC’s Justice League est sorti en salles, c’était assez différent de ce que le directeur d’origine prévu. Justice League de Zack Snyder, alias Coupe Snyder, compense cela en étendant le film à quatre heures de Batman, Superman, Wonder Woman et la Justice League combattant le bon combat. Le Snyder Cut est sorti sur HBO Max en 2021, et maintenant vous pouvez enfin acheter votre propre version numérique du film de quatre heures.

Ai-je mentionné qu’il dure quatre heures ?

Cette version étendue du réalisateur est la version rééditée de Snyder de la Justice League de 2017, qui a été créditée à Joss Whedon après que Snyder a démissionné à mi-chemin de la production en raison d’une tragédie personnelle. Trois ans plus tard, Snyder a dépoussiéré les images originales, tourné de nouvelles choses, puis les a compilées en une coupe de quatre heures. Officiellement intitulée Zack Snyder’s Justice League, cette version épique était initialement exclusive au service de streaming de HBO aux côtés de autres superproductions de Warner Bros. et les spin-off de DC Comics. Mais vous n’avez pas besoin de vous abonner à HBO Max car vous pouvez également l’acheter sur un disque Blu-ray ou en tant qu’achat numérique.

Comme la version théâtrale, Justice League de Snyder voit Batman recruter des copains surpuissants Wonder Woman, Aquaman et Flash pour rechercher leur super-ami déchu Superman et contrecarrer un envahisseur extraterrestre. Les superpuissances et l’introspection s’ensuivent.

La plus grande force de ce film et de tous les films DC est le casting des héros. Gal Gadotc’est la Wonder Woman qui couve, Henri CavillSuperman à la mâchoire carrée et Batman fatigué du monde de Ben Affleck remplissent tous parfaitement les costumes de la bande dessinée. A leurs côtés, Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller donner des performances exceptionnelles, insufflant la vie à des personnages moins connus. C’est amusant de passer du temps avec cette ligue de héros qui se frappent, posent et rebondissent les uns contre les autres.

Les relations amusantes entre les héros ont constitué une grande partie des réécritures de Whedon dans la version de Justice League qui est sortie en salles. Cependant, une partie des fans s’est rapidement ralliée pour rétablir la vision originale du réalisateur avec une campagne en ligne pour #releasethesnydercut. Quelque part entre un mouvement populaire d’amateurs de BD et un hurlement agité de harcèlement contre les critiques et DCla controverse autour de la coupe Snyder est devenue un lien étrange dans les guerres culturelles en ligne, récemment compliquées par allégations selon lesquelles Whedon aurait été victime d’intimidation sur le plateau et de nouvelles révélations qui une grande partie de la campagne #releasethesnydercut a été motivée par de fausses activités sur les réseaux sociaux.

Alors oui, ce film est livré avec beaucoup de bagages, mais la vie est trop courte pour entrer dans tout cela ici. Je ne vais pas non plus passer au peigne fin les différences entre les deux versions. Au lieu de cela, je vais examiner si le Snyder Cut est à lui seul en tant qu’expérience de narration cohérente.

Ce n’est pas un spoiler de dire que la nouvelle coupe commence par un récapitulatif d’un film précédent, celui de 2016 Batman v Superman : L’aube de la justice. Ce qui signifie que vous n’avez pas seulement à vous remémorer les films Wonder Woman et Aquaman qui sont sortis depuis ; il faut repenser cinq ans en arrière à un film encore plus ancien de la série. Écoutez, je vous pardonne de ne pas vous souvenir des détails de ce qui se passe ou pourquoi Lex Luthor est suspendu dans une sorte de pataugeoire CGI. En fait, je vais vous épargner des ennuis et vous dire d’emblée que Lex Luthor n’est plus mentionné dans l’intrigue principale de ce film, donc l’inclure dans l’intro est tout simplement inutile et déroutant.

Dix secondes plus tard, j’ai déjà ce sentiment ennuyeux, trop courant dans les superproductions obsédées par la continuité d’aujourd’hui, que je dois arrêter le film et consulter Wikipedia pour savoir s’il me manque quelque chose.

Ce prologue trouble vous dit très clairement, dès le saut, à qui s’adresse ce film. Connaissez-vous intimement les détails des films de Zack Snyder ? Bienvenue à bord. Êtes-vous les 99 % restants du public cinéphile, qui ont un peu aimé les films de Wonder Woman et qui veulent juste s’évader avec des super-héros tout en étant assis à la maison avec uniquement des services de streaming pour l’entreprise ? Va te faire voir! Allez regarder Batman Forever, espèce de poseur !

Vous pouvez dire que ce sont des choses sérieuses à partir des touches de texture lourdes, comme des villageois nordiques chantant des chansons inquiétantes, ou des cartes de titre noires, ou des flashbacks et des séquences de rêve et plusieurs voix off de plusieurs pères morts.



Le Snyder Cut n’est pas censé être amusant. C’est plein de gens sérieux qui disent des choses sérieuses. Certes, le flux de plaisanteries conscientes de la coupe théâtrale a frôlé dangereusement les fans ridiculisés pour avoir pris ce genre de choses un peu au sérieux, mais il doit y avoir un juste milieu entre la maladresse de Whedon et l’approche plombée de Snyder. Lorsque le Snyder Cut s’attaque à l’humour, il joue comme quelqu’un qui a entendu une blague une fois mais n’a pas vraiment compris pourquoi tout le monde riait. Dans cette version, la performance d’Ezra Miller en tant que Flash est toujours un point culminant décalé, mais son dialogue semble souvent forcé et étrange plutôt que ringard et attachant.

Vous pouvez dire que ce sont des choses sérieuses à partir des touches de texture lourdes, comme des villageois nordiques chantant des chansons inquiétantes, ou des cartes de titre noires, ou des flashbacks et des séquences de rêve et plusieurs voix off de plusieurs pères morts. Et sooo muuchhh slooo-moooo. Entrez dans vos sentiments avec une minute complète de Lois Lane buvant du café au ralenti sous la pluie pendant que Nick Cave joue, ou reprenez vos sentiments pendant une minute complète d’Aquaman buvant du whisky au ralenti sous la pluie pendant que, euh, plus Nick La grotte joue.

Tout cela ajoute au temps d’exécution gonflé. Pour ma part, je suis heureux de passer du temps à combattre le crime avec chacun des croisés capés. Mais le film est également gonflé d’innombrables friperies que tout éditeur responsable couperait sans hésiter un instant. Nous n’avions probablement pas besoin du commissaire Gordon dans une intrigue secondaire sur le fait que Batman était un kidnappeur présumé qui est ensuite complètement oublié, ou un thème récurrent sur la pauvreté et l’expulsion qui ne se connecte à absolument rien (particulièrement incongru lorsque l’un des héros est le milliardaire littéral Bruce Wayne). Et nous n’avions vraiment pas besoin d’une scène où Alfred montre à Wonder Woman comment faire du thé.

Warner Bros.



Pourtant, malgré sa longueur, le Snyder Cut ne présente rien de significatif ou de significativement nouveau. Pour un exemple de la façon dont une version rééditée peut approfondir une histoire, regardez Coureur de lame. Le légendaire Director’s Cut a ajouté une nuance et une ambiguïté fascinantes à la question de savoir si le héros était humain, ajoutant véritablement une dimension supplémentaire au film même si vous l’aviez déjà vu.

Mais le Snyder Cut of Justice League de quatre heures ressemble essentiellement au même film que la version théâtrale de deux heures, juste plus longtemps. Parfois, cela ressemble moins à une histoire qu’à un jeu vidéo en itinérance libre où vous vous promenez dans l’univers DC en interagissant avec des personnages non jouables.

Et ne me lancez même pas sur les mini-films cloués conçus pour mettre en place des suites qui ne viendront jamais. Ceux-ci jettent un tas de personnages DC qui plaisent aux fans sur le mur et ont l’air cool mais sont, franchement, des absurdités incohérentes.

Du côté positif, quelques volets de l’intrigue sont élargis tout au long du film, avec plus ou moins de succès. L’histoire élargie s’appuie fortement sur Fisher’s Cyborg, ce qui est bien car il entretient une relation intrigante et conflictuelle avec ses superpuissances qui font de lui le personnage le plus intéressant de l’équipe.

Nous apprenons également que le méchant Steppenwolf est un subalterne d’un conquérant cosmique nommé Darkseid. En théorie, cela pourrait ajouter une nuance amusante : les films Marvel ont montré comment les méchants peuvent être développés en tant que personnalités avec des conflits relatables reflétant les dilemmes auxquels sont confrontés les gentils. Mais dans la pratique, cela signifie simplement que le gars de la bête grise sur-CG de Justice League relève maintenant d’un autre gars de la bête grise CG qui, à son tour, rend compte à un autre gars de la bête grise CG.

Et je vais vous épargner quelques recherches sur Google ici : vous n’entendez pas mal le dialogue, c’est juste que l’un de ces méchants gris CG s’appelle “DeSaad” et l’autre s’appelle “Darkseid”. Des noms ridiculement similaires comme celui-ci sont le genre d’encombrement que vous retirez d’un film, et non délibérément ajouté.

Au fait, êtes-vous impressionné que nous soyons arrivés aussi loin avant de mentionner le mot M ? Qu’on le veuille ou non, Marvel place la barre pour les superproductions de super-héros, et DC rattrape son retard depuis une décennie. Justice League a essayé de faire dans un film ce que la série Avengers s’est déroulée sur plusieurs années, et ce n’est tout simplement pas la même chose. Mais Snyder, Warner Bros. et DC ne se rendent pas non plus service en racontant une histoire si similaire à ce qui se passe dans l’univers cinématographique Marvel.

Les héros qui se chamaillent collectionnent des artefacts extraterrestres magiques sont fondamentalement les mêmes que Infinity War et Fin du jeuet Darkseid est essentiellement Thanos sans le développement du personnage. Enfer, Snyder lance même un moment qui semble soulever la ligne de signature de Hulk (“Je suis toujours en colère”) du premier Avengers film – écrit et réalisé par un certain Joss Whedon, ironiquement.

Donc, au moins après tout le remue-ménage et les batailles en ligne, nous pouvons enfin comparer les versions de Snyder et de Whedon. Et nous pouvons officiellement confirmer que peu importe à quel point cela semblait génial dans l’imagination fébrile du fandom, le Snyder Cut est tout autant en désordre que le montage théâtral. La version que vous préférez dépend entièrement de vous – je ne vais pas juger si la version de deux heures ou de quatre heures est meilleure.

Mais je dirai ceci : au moins un est terminé plus tôt.