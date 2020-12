Zack Snyder a prédit que sa version rééditée du film de super-héros à succès Justice League sera classée R aux États-Unis en raison de la violence extrême et des jurons.

Le cinéaste d’action âgé de 54 ans est revenu au fauteuil du réalisateur pour rééditer le film 2017 Justice League qui met en vedette Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Ezra Miller dans The Flash et Jason Momoa. comme Aquaman.

Le film est sorti à l’origine en novembre 2017 – mais en tant que version complétée par Joss Whedon qui est intervenu pour terminer le tournage du film lorsque Zack a été contraint de démissionner en raison d’une tragédie familiale.

S’adressant à Entertainment Weekly, Zack prédit que sa version plus cruelle, plus violente et explétive du film le verra sortir avec un certificat R-Rated / 18 par rapport à la note PG-13 de la version 2017.

Il a déclaré: « Le film est fou et tellement épique et est probablement classé R – c’est une chose qui, je pense, va arriver, que ce sera une version R-rated, bien sûr. »

Expliquant son raisonnement, il a poursuivi: «Il y a une scène où Batman lâche une bombe F.

«Cyborg n’est pas très content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League, et il a tendance à dire ce qu’il pense.

« Et [movie villain] Steppenwolf ne fait que pirater les gens en deux. Alors [the rating would be due to] violence et blasphème, probablement les deux. «

La nouvelle de violence et de jurons supplémentaires a divisé les fans des films de l’univers DC.

Un fan enthousiaste a écrit sur Twitter: «Je suis enthousiasmé par le Snyder Cut et je suis content que Zack puisse avoir sa vision, mais c’est sauvage. Bien qu’avec Zack à la barre, je ne peux pas dire que je suis trop choqué.

Alors qu’un autre a tweeté: «Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose qui ne va pas en soi avec un Batman qui largue une bombe f mais quand cela fait apparemment partie du discours marketing, c’est tellement nul.