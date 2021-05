Zack Snyder espère pouvoir faire plus de films DC à l’avenir | Nouvelles des gens

Los Angeles: Le cinéaste Zack Snyder dit que ses fans veulent qu’il fasse plus de films DC, et il espère que les réalisateurs Warner Bros le laisseront faire.

Snyder a réalisé des films de DC tels que « Batman V Superman: Dawn Of Justice », « Man Of Steel » et « Watchmen » dans le passé.

« Je ne sais pas ce qui pourrait être fait au fur et à mesure que vous avancez à part, je pense que le mouvement des fans est si fort et que la communauté des fans l’est tellement – l’intention est si pure – et j’ai vraiment un immense respect pour cela » a-t-il déclaré dans une interview avec Jake’s Takes, selon contactmusic.com.

Il a ajouté: « J’espère que des têtes plus fraîches l’emporteraient avec eux et qu’ils verraient qu’il y a ce fandom massif qui en veut plus, mais qui sait ce qu’ils feront. »

Le cinéaste faisait « Justice League » en 2017, lorsqu’il a fait une pause pour pleurer la mort de sa fille Autumn. Joss Whedon l’a remplacé et a changé le film, une décision qui a été critiquée par les fans. Une grande campagne a ensuite éclaté avec le soutien de Snyder.