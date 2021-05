Zack Snyder avait peur d’être poursuivi pour sa version de «Justice League» | Actualités des films

Los Angeles: Le cinéaste Zack Snyder, qui a sorti sa version de « Justice League » il y a quelque temps, avait peur d’être impliqué dans une action en justice avec les producteurs du film Warner Bros. en raison de la campagne publique qui y a conduit.

Snyder a dû se retirer du film de super-héros en mai 2017 en raison du suicide de sa fille Autumn à l’âge de 20 ans. Il a été remplacé par Joss Whedon, qui a changé le film, ce qui n’a pas bien plu aux fans.

Un énorme tollé public a abouti à la campagne #ReleaseTheSnyderCut.

Le cinéaste dit que s’il était tout à fait favorable à l’idée, il ne s’attendait pas à ce que cela se produise parce qu’il avait peur d’un procès de Warner Bros.

« J’avais plus peur que le studio me poursuive. Faites quelque chose pour me faire taire », a-t-il déclaré, selon contactmusic.com.

Snyder a publié sa version du film par la suite, et il dit que ses fans ont fait beaucoup pour lui à ce moment-là.

« Voici la réalité. Ce fandom a recueilli 750 000 $ pour la prévention du suicide et la sensibilisation à la santé mentale. Ils ont sauvé des vies. C’est un fait. Mais d’un autre côté, était-ce amusant de les provoquer? Pour une chose cliquable? Oui. Et ils l’ont été. une cible facile. Mais ils continuent de collecter des fonds », a-t-il déclaré.