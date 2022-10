Zack Morris d’EastEnders joue le rôle dans une nouvelle série télévisée épique – et il est à des mondes loin de Walford

IL a parcouru un long chemin depuis le rôle de Keegan Baker alors que Zack Morris s’était décroché un énorme nouveau rôle télévisé aux États-Unis.

L’acteur est surtout connu pour avoir joué le beau Keegan Baker dans EastEnders de la BBC, mais il a quitté son rôle plus tôt cette année.

Mais il semble que cela en valait la peine pour Zack, car il vient de décrocher un énorme nouveau rôle à la télévision.

Il apparaîtra dans le remake de Chair de poule de Disney +, une interprétation des livres d’horreur pour enfants de RL Stein.

La star picarde Isa Briones a également annoncé qu’elle rejoindrait le casting.

La nouvelle série télévisée américaine risque d’être un véritable coup d’éclat pour Zack qui a quitté le feuilleton afin de décrocher d’autres rôles plus médiatisés.

Les deux noms annoncés joueront des lycéens, a confirmé Variety.

Zack semble prêt à jouer Issiah, une star du football populaire qui cache les soucis d’argent de sa famille à ceux qui l’entourent.

Il ressent la pression de gagner une bourse sportive pour impressionner et faire plaisir à sa famille.

En face de lui, Isa jouera Jane, un rat de bibliothèque dont la vie pourrait être écrite dans un livre lui-même.





Jane doit faire face à des accusations d’être snob tout au long de la série.

Un synopsis de la nouvelle série Disney + se lit comme suit: «La série suit un groupe de cinq lycéens qui libèrent des forces surnaturelles sur leur ville et doivent tous travailler ensemble – grâce et malgré leurs amitiés, rivalités et passés les uns avec les autres – afin pour le sauver, en apprenant beaucoup sur les secrets d’adolescent de leurs propres parents dans le processus.

De retour du film de 2015, le réalisateur Rob Letterman sera le producteur exécutif aux côtés du réalisateur des Muppets Most Wanted, Nick Stoller.

Les acteurs précédemment confirmés pour la série à venir incluent Ana Yi Piug (Senior Year), Justin Long (Barbarian), Miles McKenna (Guilty Party) et Will Price (The Equalizer).

