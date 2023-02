Zack Hudson a du mal à faire face après la bombe majeure d’EastEnders

Les ÉMOTIONS sont fortes pour Zack Hudson suite à son diagnostic de VIH déchirant.

Cependant, le beau gosse d’EastEnders est tout aussi dévasté d’apprendre que la santé de son bébé à naître est également en danger.

Bbc

Zack Hudson a récemment reçu un diagnostic de VIH

Il a gardé son épreuve de santé secrète

Pendant ce temps, son bébé à naître avec Whitney fait face à un diagnostic de santé déchirant qui lui est propre

Le chef interprété par James Farrar a récemment découvert qu’il était séropositif après avoir été invité par un vieil ami à se faire tester.

Mais gêné par son diagnostic, il n’a pas réussi à le partager avec Whitney Dean (Shona McGarty) bien qu’elle soit enceinte de son enfant.

Zack a réussi à trouver du soutien sous la forme de Sam Mitchell, l’une des nombreuses femmes qu’il a mises en danger pendant son séjour à Albert Square.

Sam connaît la vérité sur l’épreuve de Zack et l’a encouragé à prendre son état au sérieux.

Apparaissant sur BBC One, Zack commence ses médicaments contre le VIH, inondé de culpabilité de n’avoir rien partagé avec Whitney.

Bien qu’il puisse avoir peur et même être gêné, il y a une autre bonne raison pour que Zack garde le silence sur son diagnostic.

Dans les scènes récentes du drame de longue durée, Whitney a reçu des nouvelles horribles sur la santé de leur bébé.

La future mère a reçu un diagnostic d’omphalocèle, une anomalie congénitale de la paroi abdominale, ce qui signifie que les intestins du nourrisson, le foie d’autres organes collent à l’extérieur du ventre par le nombril.

Whitney craint de perdre son bébé à naître, bien que le taux de survie reste relativement élevé, et après des mots de réconfort, Zack la convainc de se rendre à l’hôpital pour des tests supplémentaires.

Là-bas, cependant, il commence à souffrir des effets secondaires de ses médicaments.

Sera-t-il obligé de dire la vérité à Whitney ?

Cela reste à voir, mais ce qui est certain, c’est que Zack a du mal à accepter les événements récents.

Plus tard, il tombe en panne avec sa demi-sœur Sharon Watts (Letitia Dean) qui s’inquiète de plus en plus pour son bien-être.

Zack est toujours incapable de se résoudre à partager son diagnostic de VIH avec elle et, à la place, lui raconte tout sur les problèmes de santé de Whitney.

La propriétaire de la salle de sport lui donne de sages conseils, puisant dans sa propre expérience de parent.

Sharon jure même de soutenir son frère et l’exhorte à se battre, non seulement pour Whitney mais surtout pour leur bébé.

Zack se sent plus léger après avoir partagé une partie de son agitation émotionnelle.

Mais pourra-t-il vraiment tout supporter ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Whitney s'inquiète pour son bébé

Mais Zack est prêt à la soutenir