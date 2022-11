Zack Crawford, le jeu au sol de Sycamore enterre Carmel au deuxième tour, 43-0 – Shaw Local

MUNDELEIN – Zack Crawford et l’équipe de football de Sycamore ont fait une première déclaration.

Frappé dans le champ arrière sur un troisième et un 7, Crawford s’est frayé un chemin pour un premier essai. Joey Puleo a marqué lors du jeu suivant, et la déroute était en cours pour les Spartans lors d’une victoire 43-0 contre Carmel samedi au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 6A.

“Je suis passé et ils m’ont enveloppé, mais je savais que nous avions besoin du premier essai”, a déclaré Crawford. «Alors j’ai juste baissé la tête et je me suis libéré. Et puis Joey et la ligne ont fait un excellent travail lors du jeu suivant.

Crawford était l’un des trois arrières Sycamore avec au moins 78 verges dans le match. Il a amassé 91 verges en 12 courses, et l’entraîneur Joe Ryan a déclaré que la troisième descente – sa première course du match – était très importante.

«C’était une troisième descente et il y a eu un contact. Nous ne l’avions pas », a déclaré Ryan. «Il a traversé quelques plaqués et nous a obtenu un premier essai, puis nous avons marqué le touché après cela. C’était une grande séquence pour nous.

Le match s’est joué avec un vent très fort, et Carmel (7-4) attaquait dans cette brise au premier quart. Les Corsairs ont tenté de faire avancer Donovan Dey au sol, mais ont réussi trois points sur leurs deux premières possessions.

Leur premier botté de dégagement a fait 3 verges, plaçant les Spartans (11-0) au Carmel 15. Lors de leur deuxième possession, ils ont commencé au Carmel 44 et ont marqué sur une course de 2 verges de Puleo.

“Avoir le vent au premier quart et être capable d’obtenir deux scores était également important”, a déclaré Ryan. «Ils ont dû lancer deux fois dans le vent, et cela nous a donné un champ court. C’était énorme d’être en avance 14-0 tôt.

Les Corsairs ont organisé leur premier trajet une fois qu’ils ont eu le vent dans le dos, marchant vers le Sycamore 33. Mais Kaden Ladas a choisi Jonathan Weber à la ligne, puis Sycamore a lancé un long trajet, coiffé par un 7- verge courue par Meier pour une avance de 21-0.

Sycamore a eu une chance de marquer un quatrième but en première mi-temps après que Kiefer Tarnoki ait choisi Weber et que les Spartans aient pris le relais sur le Carmel 25, mais n’ont pas pu entrer pendant les 40 dernières secondes de la mi-temps.

“Ils ont joué dans le même temps que nous”, a déclaré l’entraîneur de Carmel, Jason McKie. « Nous n’avons pas exécuté. En fin de compte, nous n’exécutons pas, les choses ne vont pas dans notre sens.

Les Spartans ont marqué lors de leur première possession de la seconde mi-temps, un entraînement de 78 verges qui s’est terminé par une course de 51 verges de Puleo, qui a couru pour 109 verges et trois scores en 13 courses.

Carmel a réalisé son plus long trajet du match et est descendu à l’intérieur du 5 grâce à une passe de 44 verges de Jonathon Weber à Torrey French. Cela semblait en fait aller pour un touché au début, mais un bloc dans le dos derrière le jeu alors que le français traversait dans la zone des buts l’a ramené au Sycamore 19.

Les Corsairs ont couru quatre fois de suite avec Dey, dont les deux derniers du 1. Crawford et Puleo ont fait les arrêts pour le garder hors de la zone des buts et préserver le blanchissage.

«Notre ligne O et notre défense ont travaillé leur [butts] aujourd’hui », a déclaré Crawford. “L’équipe contre laquelle nous jouions était beaucoup plus grande que nous, mais nous avons prouvé que si vous maintenez votre niveau, vous pouvez avoir du succès.”

Avec le chronomètre en marche pour les trois dernières minutes du quatrième quart après les touchés de Sycamore par Tyler Curtis et Diego Garcia, les Corsairs se sont donné une dernière chance de marquer. Weber a trouvé de la place pour se précipiter sur le dernier jeu du match du Sycamore 13, mais a été arrêté par Miles Galindo sur la ligne de but à la fin du temps imparti.

“C’était spécial de regarder nos gars”, a déclaré Ryan. “Ils étaient surdimensionnés, évidemment, mais je pensais que nos gars jouaient vite et physiquement, et c’est ce que nous prêchons toujours.”

Sycamore a battu les Corsairs 294-219. Dey a couru 30 fois ou 71 verges, et 79 verges au total pour les Corsaires sont venues contre les sauvegardes de Sycamore lors du dernier trajet avec le chronomètre en marche.

“Je suis fier de la façon dont notre équipe s’est battue”, a déclaré McKie. « Nous n’avions que six seniors cette année. Je suis fier de la façon dont nous avons joué. De toute évidence, celui-ci ne s’est pas déroulé comme nous le souhaitions, mais ces gars-là ont jeté les bases de quelque chose de génial.