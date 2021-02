Zachery Ty Bryan, star de «  Home Improvement  », condamné pour deux chefs d’accusation dans une affaire de violence domestique

L’acteur Zachery Ty Bryan, qui a joué le fils aîné de Tim Allen Brad Taylor dans «Home Improvement» dans les années 90, a plaidé coupable mardi à deux chefs de délit de classe A découlant d’une affaire de violence domestique.

Les accusations étaient menaçantes et les voies de fait au quatrième degré constituaient de la violence domestique. La procureure de district du comté de Lane (Oregon), Patricia Perlow, a déclaré à USA TODAY que Bryan avait été condamné à trois ans de probation sur banc avec plusieurs conditions, y compris la participation à un programme d’intervention pour les agresseurs et le fait de n’avoir aucun contact avec la victime.

Six autres chefs d’accusation liés à un incident d’octobre – harcèlement, coercition, étranglement, ingérence dans l’établissement d’un rapport et deuxième chef de menaces et d’agression au quatrième degré – ont été rejetés.

« Alors que M. Bryan a été accusé de crimes supplémentaires, y compris deux crimes de classe C, il est dans l’intérêt de la clôture pour la victime et en reconnaissance de l’arriéré d’affaires que nous avons en raison des restrictions COVID qui me font croire que cette résolution est dans le l’intérêt de la justice », a ajouté Perlow.

USA TODAY a contacté l’avocat de Bryan pour de plus amples commentaires. L’acteur n’a pas encore parlé publiquement de l’incident.

En octobre, le département de police d’Eugene a déclaré que des policiers avaient été envoyés dans un appartement après un conflit physique signalé. Ils ont trouvé Bryan, 39 ans, assis dehors et sa petite amie, 27 ans, dans un appartement voisin.

Bryan aurait agressé la victime, lui aurait gêné la respiration et lui aurait enlevé son téléphone lorsqu’elle tentait d’appeler le 911, a indiqué la police. La victime a refusé une assistance médicale. Bryan a été condamné à la prison du comté de Lane peu de temps après.

Précédemment:L’acteur de « Home Improvement » Zachery Ty Bryan arrêté pour avoir prétendument agressé sa petite amie

Bryan est apparu dans la série à succès ABC de 1991 à 1999. Depuis lors, il a eu des rôles d’invités sur « Burn Notice », « Veronica Mars », « Buffy The Vampire Slayer », « Smallville » et le redémarrage de NBC « Knight Rider » , est apparu dans « The Fast and the Furious: Tokyo Drift » et a produit le film de Maggie Gyllenhaal « The Kindergarten Teacher ».

Plus récemment, il a été producteur de plusieurs films dramatiques et documentaires, et a fait plusieurs apparitions au cours des dernières années à l’émission du matin « Fox and Friends ».

Il a quatre enfants avec l’agent immobilier Carly Matros, qu’il a épousé en 2007.

Contribuant: Kim Willis, USA TODAY; et Associated Press