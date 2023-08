Zachery Ty Bryan arrêté à nouveau pour violence domestique – National

Zachery Ty Bryan a de nouveau été arrêté pour violence domestique présumée, selon des articles de presse.

Bryan, qui a joué le fils aîné de Taylor dans la sitcom des années 90 de Tim Allen Amélioration de l’habitata été arrêté pour agression criminelle vendredi à Eugene, Oregon, TMZ a rapporté.

Selon le point de vente, la police a reçu un appel concernant une dispute physique entre un homme et une femme dans une résidence. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, Bryan, 41 ans, n’était plus là. La police l’a retrouvé et l’a conduit en prison.

Blake Clark, Tim Allen, Patricia Richardson, l’actrice canadienne Pamela Anderson, Richard Karn, (devant) Taran Noah Smith, Jonathan Taylor Thomas et Zachery Ty Bryan assistent à la 18e cérémonie annuelle des People’s Choice Awards, qui s’est tenue à Universal Studios Hollywood en mars 1992.

Vinnie Zuffante / Archives Michael Ochs / Getty Images



Le Hollywood Reporter rapporte qu’il a été accusé de voies de fait au quatrième degré en vertu de la Loi sur la prévention des abus. L’autre partie impliquée dans l’altercation n’a pas été nommée.

C’est une situation qui semble refléter l’arrestation de l’acteur en 2020 pour l’agression de sa petite amie d’alors, Johnnie Fay Cartwright.

À l’époque, il était accusé d’étranglement, d’agression au quatrième degré, de coercition, de menace, de harcèlement et d’ingérence dans la rédaction d’un rapport de police.

Dans ce document fourni par la prison du comté de Lane, l’acteur Zachery Ty Bryan pose pour une photo après avoir été arrêté le vendredi 16 octobre 2020 à Eugene, Ore.

Prison du comté de Lane via Getty Images



Les accusations les plus graves en 2020 ont été abandonnées, mais il a plaidé coupable à deux délits – menace et voies de fait au quatrième degré – et a été condamné à trois ans de probation.

De plus, il a été tenu de participer à un programme d’intervention contre la violence et a reçu l’ordre de n’avoir aucun contact avec Cartwright. Selon plusieurs médias, le couple serait toujours ensemble et aurait trois enfants.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter plus tôt cette année, Bryan a déclaré au point de vente que l’incident de 2020 était « tellement hors de proportion » et a affirmé que ce n’était pas aussi dramatique que l’indiquait le rapport de police.

« Nous n’avons même pas vraiment obtenir ce physique. Nous sommes devenus très bruyants. Nous criions et parce que nous étions dans une maison de ville qui avait (des murs fins), tout le monde pouvait entendre », a-t-il déclaré au point de vente.

« En fin de compte, (la police) vous lance un tas de chefs d’accusation parce qu’ils veulent finalement que vous plaidiez pour quelque chose », avait-il déclaré à l’époque. « J’aurais pu me battre… mais c’est plus de stress et de drame. J’ai eu deux délits et j’ai appelé ça un jour.

Cette arrestation la plus récente n’est que la dernière d’une série de problèmes juridiques auxquels Bryan a été confronté ces dernières années. En 2020, il a également été condamné pour conduite sous influence – son quatrième DUI depuis 2004.