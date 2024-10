Zachery Ty Bryan, ancienne star de « Home Improvement », arrêté pour conduite en état d’ébriété

Zachery Ty Bryan a été arrêté pour conduite sous influence dans le comté de Custer, Oklahoma.

Bryan « a été arrêté parce qu’il était soupçonné de conduite sous influence pour un deuxième délit, puis de conduite sans permis de conduire valide », a confirmé la police de l’Oklahoma à Fox News Digital.

Bryan, 43 ans, a été réservé à 8 h 34 le vendredi 25 octobre.

Ce n’était pas la première arrestation pour conduite en état d’ébriété de la star de « Home Improvement ».

Plus tôt cette année, Bryan a été arrêté pour conduite sous influence à La Quinta, en Californie, où il réside.

« Les adjoints affectés au commissariat du shérif de La Quinta ont effectué un contrôle routier dans le secteur de Washington Street et de la Calle Tampico à La Quinta sur un véhicule soupçonné d’être impliqué dans une récente collision routière », a déclaré le sergent Wenndy Brito-Gonzalez à Fox News Digital en février. .

« Lorsque les policiers ont contacté le conducteur, ils ont observé des signes d’affaiblissement des facultés, ce qui a conduit à l’arrestation du conducteur pour conduite sous influence avec antécédents. »

Brito-Gonzalez a ajouté : « Le conducteur, identifié plus tard comme étant Zachery Bryan, 42 ans, a été incarcéré dans une prison du comté de Riverside. »

Bryan a été accusé d’un crime pour conduite sous l’influence de l’alcool et/ou de drogues, en plus d’un délit d’« outrage au tribunal ».

Il était alors incarcéré au centre de détention John Benoit et a été libéré sous caution de 50 000 $.

Bryan a été arrêté en juillet 2023 après que les autorités ont été appelées concernant une dispute physique entre Bryan et une femme anonyme, a confirmé Fox News Digital. Il a ensuite été inculpé de deux chefs de voies de fait au quatrième degré.

Il a plaidé coupable de voies de fait au quatrième degré constituant de la violence domestique, et dans le cadre d’une résolution négociée qui a rejeté le deuxième chef d’accusation d’agression au quatrième degré, Bryan n’a été tenu de purger que sept jours de prison au lieu de 19 à 20 mois en Le département correctionnel de l’Oregon, a confirmé le procureur adjoint du comté de Lane, Chris Parosa, dans une déclaration à Fox News Digital à l’époque.

Bryan avait déjà été arrêté en 2020 et avait plaidé coupable à la suite d’une altercation avec sa petite amie Johnnie Faye Cartwright, au cours de laquelle il aurait tenté de l’étrangler dans leur appartement à Eugene, Oregon.

Bryan a joué Brad Taylor, le fils aîné de Tim « The Tool Man » Taylor, le personnage joué par Tim Allen dans la populaire sitcom « Home Improvement », diffusée de 1991 à 1999. Bryan a joué par intermittence depuis lors, notamment dans « The Fast and the Furious: Tokyo Drift » en 2006 et plus récemment, « The Guardians of Justice ».

