Zachary Quinto choisit la veuve Susan de Leonard Nimoy pour « Brilliant Minds »

Susan, la veuve de Leonard Nimoy, fera une apparition surprise dans la nouvelle série médicale de Zachary Quinto sur NBC, « Brilliant Minds ».

Quinto s’est rapproché des Nimoy en incarnant Spock dans trois films « Star Trek » à partir de 2009. Nimoy, décédé en 2015, a créé le rôle de Spock dans la série originale « Star Trek ». Quinto joue dans « Brilliant Minds » le rôle d’un neurologue hospitalier traitant des patients atteints de troubles mentaux rares. Le film s’inspire du regretté Dr Oliver Sacks, le neurologue et écrivain incarné par Robin Williams dans « L’Éveil » en 1990.

« L’une des expériences les plus merveilleuses et les plus marquantes de ma carrière a été de jouer Spock », déclare Quinto dans une interview pour le prochain épisode du podcast « Just for Variety », qui sera diffusé la semaine prochaine. « La relation que j’ai entretenue avec Leonard Nimoy a encore des répercussions aujourd’hui. Grâce à Leonard, je suis devenu très, très proche de sa femme Susan. »

Si proche du but que Quinto a fait venir Susan, 81 ans, de sa maison de Los Angeles à Toronto pour un rôle d’invitée dans un épisode de « Brilliant Minds ». « Elle joue une femme qui souffre d’une maladie qui lui fait vivre une hypersexualité. C’est donc une nymphomane de 80 ans », explique Quinto. « Elle a fait un travail formidable. »

Il ajoute : « Elle était actrice il y a 40 ans. Je la connais très bien et je sais où elle en est dans sa vie. Elle a 81 ans. C’est l’une des personnes les plus dynamiques, les plus ouvertes et les plus curieuses que j’ai jamais rencontrées. »

Susan a fait ses débuts d’actrice en 1963 dans un épisode de « The Many Lives of Dobie Gillis ». S’en sont suivies des décennies de travail épisodique, notamment en incarnant l’amiral Rollman dans « Star Trek : Deep Space Nine ». Elle a écrit, réalisé et joué dans le court métrage « Eve » en 2018.

« Brilliant Minds » sera diffusé pour la première fois le 23 septembre sur NBC.