Zachary Levi-starrer actioner sortira en Inde le 17 mars, nouvelle bande-annonce sortie

Bonne nouvelle pour tous les fans de DC ! Le deuxième volet du film à succès “Shazam” a enfin une date de sortie en Inde. Shazam ! Fury of the Gods devrait sortir dans les salles indiennes le 17 mars 2023, tout comme l’ouest. Bien que le studio Warner Bros ait confirmé le 17 mars comme date officielle de sortie aux États-Unis, il n’était toujours pas clair si le film sortirait le même jour en Inde. Et maintenant, toutes les spéculations ont été mises au repos avec l’annonce.

L’analyste du commerce cinématographique Taran Adarsh ​​s’est rendu sur son compte de réseau social et a annoncé la date de sortie confirmée. Il a écrit : « `SHAZAM` INDIA RELEASE FINALISE… #Shazam: Fury Of The Gods sortira le 17 mars 2023 en #anglais, #hindi, #tamil et #telugu. #DC #WarnerBros ».

Découvrez sa publication Instagram ici





Le film met en vedette Zachary Levi, Mark Strong, Jack Dyland Grazer, Asher Angel, Adam Brody et Djimon Hounsou dans les rôles principaux. Le film est basé sur le super-héros DC Comics du même nom. La première partie est sortie en 2019 et met en scène Billy Batson (Angel), un adolescent, qui est choisi par l’ancien sorcier Shazam (Hounsou) pour être son nouveau champion en prononçant le nom “Shazam”, lui permettant de se transformer en un super-héros adulte. (Zachary Levi) avec différentes compétences. Dans le film, c’est la mission de Billy (Zachary Levi) de vaincre le méchant Dr Thaddeus Sivana (Strong) et les Seven Deadly Sins.