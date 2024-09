Zachary Levi soutient Donald Trump à la présidence

Zachary Levi a soutenu Donald Trump lors d’une rassemblement dans le Michigan samedi avant de présenter sur scène l’ancien candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard. Le « Shazam ! » L’acteur était présent à l’événement « Team Trump’s Reclaim America Tour » pour modérer une conversation avec Kennedy et Gabbard.

« Nous sommes ici pour nous assurer que nous allons reprendre ce pays. Nous allons le rendre à nouveau génial. Nous allons le rendre à nouveau sain », a déclaré Levi sur scène. «Et donc, je suis aux côtés de Bobby, et je suis aux côtés de Tulsi, et je suis aux côtés de tous ceux qui sont aux côtés du président Trump. Parce que je crois que, parmi les deux choix qui s’offrent à nous, et nous n’en avons que deux, Donald Trump, le président Trump est l’homme qui peut nous y amener. Et il va nous y amener parce qu’il aura le soutien, le soutien, la sagesse, les connaissances et le combat qui existent chez Robert Kennedy Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard.

Dans son discours, l’acteur a évoqué ses antécédents comme facteur de sa décision. « J’ai grandi dans une famille chrétienne conservatrice, c’était à peu près la voie dans laquelle nous vivions », a-t-il déclaré. « Mes parents étaient des démocrates de Kennedy qui sont ensuite devenus des républicains de Reagan, et ils m’ont appris à avoir un bon niveau de méfiance à l’égard du gouvernement et un bon niveau de méfiance à l’égard d’une industrie qui devient folle. »

Levi a expliqué que son candidat idéal était Kennedy, mais qu’en l’absence de cette option, le deuxième meilleur choix, à son avis, était Trump.

«Pendant longtemps, je me suis dit: ‘Mec, je veux vraiment trouver un homme politique qui représente tout ce que je veux et que je veux voir chez un candidat à la présidentielle.’ Et cette année, j’ai rencontré Bobby Kennedy et je me suis dit : « Mec, c’est ce type. C’est la vraie affaire. Et dans un monde parfait, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’aurais peut-être voté pour Bobby », a déclaré Levi lors du rassemblement du Michigan. « Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. En fait, nous vivons dans un pays très brisé, nous vivons dans un pays qui a été détourné par beaucoup de gens qui veulent prendre cet endroit au bord de la falaise. Et nous voulons arrêter ça, n’est-ce pas ?

Kennedy a suspendu sa campagne présidentielle en août, annonçant qu’il soutenait plutôt Trump à la présidence.

« Dans mon cœur, je ne crois plus avoir une voie réaliste vers la victoire électorale face à cette censure et à ce contrôle des médias implacables et systématiques », avait alors déclaré Kennedy. Il a ajouté : « Trois grandes causes m’ont poussé à participer à cette course, en premier lieu, et ce sont les principales causes qui m’ont persuadé de quitter le Parti démocrate et de me présenter comme indépendant, et maintenant d’apporter mon soutien au président Trump. »