Zachary Levi s’adresse à Whoopi Goldberg, les « conservateurs enfermés »

À une semaine et demie du jour du scrutin, Zachary Levi s’en prend à Whoopi Goldberg.

Après que Goldberg ait dit La vue que la récente déclaration de Levi qualifiant Hollywood de ville libérale n’est « pas nécessairement vraie », le Harold et le crayon violet L’acteur a répondu dans une longue diatribe sur Instagram Live, ce qui lui a également valu des réactions négatives pour avoir laissé entendre que Gavin Creel était mort à cause du vaccin COVID.

« À Whoopi Goldberg, Sunny Hostin et à tous les gens de La vue… Je ne pense pas qu’il soit exact de dire que Hollywood est à la fois une ville libérale et conservatrice », a-t-il déclaré dans le vidéo. « Pour en revenir à Whoopi, à l’époque, il y aurait peut-être eu un peu plus d’équilibre. Et il y a toujours eu davantage, disons, de stars à tendance conservatrice, qui ont pu dire ces choses. Mais il faut vraiment être à un certain niveau de sa carrière pour s’en sortir, premièrement. Mais deuxièmement, c’était aussi à l’époque.

Après que Goldberg et ses co-animateurs aient cité Jon Voight et Dennis Quaid comme exemples d’acteurs en activité qui ont ouvertement exprimé leurs opinions conservatrices, Levi a déclaré : « Parmi les milliers d’acteurs à Hollywood, que l’on ne peut en nommer que deux, je pense que cela parle en fait de que. »

Il a poursuivi : « Et cela signifie qu’il y a beaucoup – et d’ailleurs, ils m’ont envoyé beaucoup de messages – beaucoup de gens dans mon industrie à Hollywood qui sont terrifiés à l’idée de dire publiquement qu’ils voteraient pour Donald Trump ou qu’ils seraient conservateurs aux États-Unis. de toute façon. C’est pourquoi vous ne les voyez pas. C’est pourquoi ils ne sont pas très répandus ou importants, car ils savent qu’il y a des ramifications pour ce genre de choses. Mais comme je l’ai dit, vous tous, notre industrie va être un putain de gonzo. C’est déjà le cas. Nous nous érodons. La pandémie, les grèves et toutes ces choses l’ont déjà tellement érodé.

« Alors, mon cri à vous tous, vous les conservateurs enfermés, les électeurs de Trump enfermés, vous tous, c’est maintenant ou jamais. Faites tout ce que vous pensez devoir faire si vous avez besoin de le dire publiquement. Si vous sentez que vous n’y parvenez toujours pas, ne le faites pas. Je ne te ferais jamais pression pour faire ça », a ajouté Levi. « Mais sachez que si ce dont vous avez peur est en quelque sorte le contrecoup d’une industrie qui n’existera pas très bientôt, alors ne vous laissez pas retenir. »

Levi avait déjà soutenu Donald Trump lors d’un rassemblement le mois dernier après que son premier choix, Robert F. Kennedy Jr., se soit retiré de l’élection présidentielle. Goldberg a contesté le fait que l’acteur ait qualifié Hollywood de « ville très, très libérale » où ses opinions politiques pourraient lui coûter du travail.

« Nous sommes, comme l’Amérique, un groupe mixte », a-t-elle expliqué. La vue. « Et parfois, il peut sembler qu’il y a plus de démocrates, et parfois, il semble qu’il y ait plus de républicains. Mais la vérité est que très peu de gens semblent y adhérer parce qu’ils sont républicains.»