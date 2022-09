Zachary Easterly licencié après une diatribe homophobe raciste dans l’avion

Nous adorons l’odeur des biscuits à la soupe flambés au feu le matin !

Les Blancs n’ont absolument aucun décorum dans les avions. Il semble que depuis que COVID-19 est sorti, ces personnes sont devenues de plus en plus audacieuses avec de moins en moins de couth et souvent leur bouche écrit des chèques que leurs fesses verticales ne peuvent pas encaisser. Plus sur cela dans un instant.

Selon un TMZ rapport, un homme blanc nommé Zachary Easterly était à bord d’un vol en direction de Philadelphie à Dallas et a été retiré de l’avion avant le décollage après avoir lancé une diatribe extrêmement raciste et homophobe. Il n’y a pas de détails sur ce qui a conduit Easterly à déchaîner sa performance Ritz-y, mais il a ouvertement reconnu qu’il était “un peu ivre”. Comme d’habitude, le vilain incident a été capturé sur le téléphone portable d’un passager qui a mis cet anglo-saxon bizarre à fond. Cependant, pour être juste, Zachy-boy n’a pas eu besoin de beaucoup d’aide comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous. Il a littéralement annoncé où il travaille avant d’appeler les passagers “une bande de fa ** ots libéraux” et de souhaiter que l’avion s’écrase.





Oh, bbb-mais attendez, ça empire!

Alors qu’il était escorté à travers le terminal, Easterly a commencé à appeler les employés de l’avion noir de toutes sortes de n-mots qui ont attiré l’oreille des passants en colère. Un homme, en particulier, a dit au biscuit à la soupe maussade de “surveiller sa bouche”, puis a déclenché sept niveaux d’enfer sur son corps non assaisonné. Heureusement, cette confrontation a également été capturée sur une caméra de téléphone portable.





Easterly a ensuite menacé de « sortir son pistolet » et de « tuer toute votre famille », ce qui a conduit un responsable de la sécurité et un autre passant à mettre la main sur lui…





GlaxoSmithKline n’a pas tardé à enquêter sur l’incident et a immédiatement mis fin à Easterly :

“Nous avons immédiatement mené une enquête et depuis jeudi, il n’est plus employé chez GSK. Les propos de la personne étaient répréhensibles et ne reflètent pas notre culture d’entreprise. “Chez GSK, la diversité, l’équité et l’inclusion sont embrassées et célébrées et nous nous engageons dans la politique, le principe et la pratique à maintenir un environnement qui interdit les comportements discriminatoires et offre des chances égales à toutes les personnes.”

Nous souhaitons douleur et souffrance à cet homme pour le restant de ses jours. Il mérite vraiment.