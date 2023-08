Zach Wilson solide comme remplaçant alors que les Jets commencent l’ère d’Aaron Rodgers avec une défaite contre les Browns dans le match du Temple de la renommée

Aaron Rodgers n’a pas encore lancé de passe dans un match pour les Jets de New York. Il est déjà responsable d’un long achèvement.

Zach Wilson a montré qu’il pouvait déplacer l’attaque de New York en tant que quart-arrière remplaçant, mais les Jets ont lancé l’ère Rodgers avec une défaite 21-16 contre les Browns de Cleveland jeudi soir lors du match du Temple de la renommée.

Wilson, dont les difficultés en tant que partant au cours des deux dernières saisons ont envoyé les Jets dans une quête QB qui leur a finalement valu Rodgers via le commerce de Green Bay en avril, a connu des moments positifs au cours de ses trois séries.

À son 24e anniversaire, le choix n ° 2 au total au repêchage de 2021 était 3 sur 5 passant pour 65 verges. Wilson a établi le premier score du match avec un Achèvement de 57 verges au receveur large Malik Taylor — sur une pièce suggérée par Rodgers.

« Excellent appel d’Aaron Rodgers », a déclaré Wilson en souriant. « Je dois lui crier dessus. Nous avons alors été reculés et avons pris le tir sur le terrain. Malik a fait du bon travail pendant tout le camp et je voulais lui donner une balle. »

L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, était satisfait de la performance de Wilson.

« Zach a fait du bon travail, il était calme et avait l’air à l’aise dans la poche », a-t-il déclaré. « Il s’agit simplement de reconstruire cette confiance et ce swag que nous avons (vu) pendant le processus de repêchage. Pas de revers. Tout est question de confiance avec lui. »

Ce fut une bataille de recrues et de réserves alors que les deux équipes reposaient leurs partants lors du match inaugural de la NFL en 2023.

Il y a eu un problème notable lors de la soirée d’ouverture alors que une panne de courant au stade Tom Benson causé un retard d’environ 20 minutes entre le troisième et le quatrième quart-temps.

Le quart-arrière recrue des Browns, Dorian Thompson-Robinson, a rallié les Browns avec une paire de touchés en seconde période. Thompson-Robinson, un choix de cinquième ronde, a lancé une passe TD de 22 verges à Austin Watkins Jr. avec 9:33 à faire pour mettre Cleveland devant.

Thompson-Robinson a également lancé un bloc qui a jailli Demetric Felton, son ancien coéquipier de l’UCLA, pour une course de TD de 10 verges.

« C’était génial », a déclaré Felton. « C’était comme si c’était de retour à UCLA. C’était cool. »

Thompson-Robinson s’est dit heureux de prêter main-forte.

« Tous les instincts », dit-il. « Je joue aussi fort que possible pour mes coéquipiers. J’ai vu que Felt allait réduire et en quelque sorte le trou allait s’ouvrir et tout ce qu’il avait était une personne pour être de retour sur le côté était le coin. Alors je me suis dit que je mettrais mon nez là-haut très vite. »

Greg Zuerlein a lancé des buts sur le terrain de 54, 44 et 53 verges et Israel Abanikanda a réussi un touché de 10 verges pour les Jets.

Rodgers était un spectateur de haut niveau.

Le quadruple MVP a regardé depuis la ligne de touche portant un équipement noir des Jets et un casque, lui donnant plus l’apparence d’un entraîneur adjoint que d’un quart-arrière vedette. Mercredi, Rodgers a visité le Temple de la renommée et a eu une vue rapprochée d’un endroit où il sera un jour consacré.

Avant cela, il est censé rendre la franchise de New York à la gloire.

Le joueur de 39 ans ne devrait pas jouer cette pré-saison – il ne l’a pas fait depuis 2018 – et a déclaré plus tôt cette semaine que les prochains entraînements conjoints contre Tampa Bay et la Caroline l’aideront à se préparer pour le match d’ouverture de la saison du 11 septembre contre Buffalo.

Les Browns ont assis le quart-arrière Deshaun Watson, qui, comme Rodgers, devrait faire de grandes choses au cours de sa deuxième année avec Cleveland.

Watson est allé 3-3 après son retour de sa suspension de 11 matchs en 2022 pour avoir enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL après avoir été accusé par deux douzaines de femmes de harcèlement sexuel et d’agression lors de séances de massothérapie alors qu’il jouait pour Houston.

Kellen Mond a commencé pour les Browns et a joué la première mi-temps, réussissant 7 sur 12 pour 49 verges avec une passe TD et une interception. Thompson-Robinson a terminé 8 sur 11 pour 82 verges.

ACTE DE CLASSE

Alors que les deux équipes formaient un tunnel près du milieu de terrain, la classe Hall of Fame de cette année a été introduite avant le coup d’envoi.

Bien sûr, la plus grande ovation est allée à l’ancien plaqueur des Browns, Joe Thomas, qui a salué les milliers de fans de Cleveland remplissant le stade Tom Benson.

Le nouvel intronisé DeMarcus Ware a chanté l’hymne national.

COFFRE À PÊCHE

Les deux équipes ont eu un aperçu de leurs tacles massifs respectifs.

Mekhi Becton de New York a joué pour la première fois depuis l’ouverture de la saison 2021. Le chemin du retour a été long pour le Becton de 6 pieds 7 pouces, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales au genou droit. Il a maigri à 350 livres après avoir fait pencher la balance à 400.

La recrue de Cleveland Dawand Jones, juste un peu plus grande que Becton à 6-8, 374, a tenu bon tout en jouant tout le match.

HOMMAGE MARRON

Plus de deux douzaines de membres du Temple de la renommée, la plupart portant leurs vestes dorées emblématiques, ont assisté à un hommage plus tôt dans la journée pour le légendaire porteur de ballon des Browns Jim Brown, décédé en mai.

Brown est resté dans les mémoires pour ses exploits dans le football, et bien plus encore.

L’ancien secondeur des Ravens Ray Lewis a prononcé les remarques les plus passionnées sur Brown, qui est devenu son mentor.

« Il est devenu un père pour les orphelins, a donné de l’espoir quand il n’y avait pas d’espoir », a déclaré Lewis. « Je n’ai jamais rencontré une plus grande personne. »

Les Browns portaient pour la première fois des décalcomanies « 32 » – le numéro de Brown – sur leurs casques.

BLESSURES

Jets: LB Hamsah Nasirildeen (cou) est parti après avoir été blessé lors de la première série défensive de New York et n’est pas revenu. … CB Brandin Echols (hanche) et LB Chazz Surratt (ischio-jambiers) ont tous deux été exclus après la mi-temps. L’interception de Surratt en première mi-temps a mis en place le TD de New York. … LB Maalik Hall est parti en quatrième avec une blessure non divulguée.

Browns: WR Daylen Baldwin (ischio-jambiers) est sorti en première mi-temps. Il a été ciblé une fois. … CB Thomas Graham Jr. (cheville) n’a pas joué en seconde période.

Reportage de l’Associated Press.

