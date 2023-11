Zach Wilson reste le quart-arrière partant des Jets de New York, dit Robert Saleh

Alors que les appels pour que les Jets de New York mettent Zach Wilson sur le banc se font de plus en plus forts, l’entraîneur-chef du quart-arrière est aux côtés de son homme.

L’ensemble de l’offensive des Jets doit s’améliorer, a déclaré Robert Saleh mardi lors de sa conférence de presse hebdomadaire, et ses récentes difficultés ne proviennent pas uniquement de Wilson.

« S’il n’y avait que lui, ce serait quelque chose qui mériterait d’être discuté, mais c’est une question collective avec laquelle nous devons tous être sur la même longueur d’onde. Qu’il s’agisse de balles laissées tomber, de joueurs qui sont là où ils sont censés être, qui exécutent comme nous devons l’exécuter, qui appellent des jeux qui doivent être annoncés, qui mettent les joueurs dans les positions où ils doivent être placés, c’est nous tous », a-t-il déclaré. dit, selon NFL.com.

Saleh a reconnu que Wilson avait encore des choses à travailler, mais a ajouté que “c’est paresseux de tout mettre sur lui”.

“Il a beaucoup de choses à améliorer et je sais qu’il le comprend, mais en même temps, c’est collectif”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, répond aux questions lors d’une conférence de presse après un match de football de la NFL contre les Chargers de Los Angeles, le lundi 6 novembre 2023, à East Rutherford, New Jersey. Seth Wenig, Presse associée

Saleh a fait valoir bon nombre des mêmes arguments lors d’une apparition mardi soir dans une émission de radio new-yorkaise.

Mais il a également eu du mal à expliquer pourquoi les Jets ne donneraient pas une chance au quart-arrière Trevor Siemian lorsque l’animateur Michael Kay l’a interrogé sur cette possibilité.

« Bonne question… Je ne sais pas. Je vais plaider le cinquième sur ce point”, a déclaré Saleh mardi soir. interview radio.

L’expression « plaider le cinquième » fait référence au Cinquième amendement, qui donne aux accusés dans un procès pénal le droit de refuser de témoigner si cela pourrait nuire à leur cause.

Sans surprise, l’utilisation de l’expression par Saleh a fait sourciller les médias sportifs et la ligue.

Les journalistes ont demandé mercredi à Saleh si ses commentaires à l’émission de radio signifiaient qu’il était forcé par ses patrons de garder Wilson dans le rôle de titulaire.

“Non, nous sommes sur la même longueur d’onde sur ce point”, a déclaré Saleh mercredi, selon ESPN. “Donc, quelle que soit la théorie du complot qui pourrait exister, nous sommes sur la même longueur d’onde.”

Saleh a été confronté à des questions difficiles sur plus que Wilson cette semaine après que son équipe n’a pas réussi à marquer un touché lundi soir contre les Chargers de Los Angeles. Après la défaite 27-6, on a de plus en plus le sentiment que les Jets 4-4 ne seront pas en mesure de rester dans la course aux séries éliminatoires assez longtemps pour que le quart-arrière Aaron Rodgers guérisse de la déchirure d’Achille qu’il a subie lors de la semaine 1.

Mais, comme l’a noté Saleh, il existe des preuves que les difficultés actuelles des Jets ne se résument pas au jeu du quart-arrière. Au cours du match de lundi soir, plusieurs receveurs ont laissé tomber des passes capturables, commis des pénalités ou échappé, et l’unité des équipes spéciales a accordé un touché au premier quart.

« Les chiffres de Wilson étaient meilleurs que ceux de son homologue, Justin Herbert, même si l’on soustrait ce qu’il a fait dans les temps poubelles en fin de match. Wilson était 33 sur 49 pour 263 verges, avec une moyenne de 5,4 verges par tentative, sans touché, sans interception, une note de 80,6 et un QBR de 17,9. Herbert était 16 sur 30 pour 136 verges, avec une moyenne de 4,5 verges par tentative, sans touché, sans interception, une note de 65,4 et un QBR de 41,1 », selon NFL.com.

Une partie de ce qui explique l’avantage de Wilson sur Herbert est qu’il a été explicitement demandé à Wilson de ne pas prendre de risques, selon Eli Manning, qui a parlé avec Wilson avant le match Jets-Chargers.

“On lui dit : ‘Hé, ne fais pas d’erreur'”, a-t-il déclaré lors de la diffusion du match “ManningCast” sur ESPN, comme l’avait précédemment rapporté Deseret News.

Manning a fait valoir, peut-être de manière contre-intuitive, que cette approche retient en réalité Wilson et toute l’équipe. Si les Jets ne veulent pas mettre Wilson sur le banc, ils doivent lui donner la liberté de réaliser des jeux à plus haut risque et plus rémunérateurs.

“Je pense qu’ils doivent le laisser partir un peu”, a déclaré Manning.

Pour sa part, Wilson a déclaré cette semaine qu’il se sentait « de plus en plus à l’aise », mais qu’il savait que l’offensive devait mieux jouer.

« Je pense qu’en tant qu’offensive, nous savons que c’est serré. C’est nul parce que nous n’arrêtons pas de dire « fermer ». J’en ai marre et je sais que tout le monde aussi. Mais nous le sommes vraiment », a déclaré Wilson lors d’une conférence de presse, selon ESPN.