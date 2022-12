Zach Wilson: New York Jets QB ne blâme pas les fans pour avoir hué alors que les espoirs des séries éliminatoires subissent un gros revers | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les fans des Jets de New York ont ​​​​partagé leurs sentiments envers le quart-arrière Zach Wilson après une mauvaise performance en première mi-temps contre les Jaguars de Jacksonville qui s’est terminée par une interception

Le quart-arrière des Jets de New York, Zach Wilson, a déclaré qu’il ne blâmait pas les fans d’avoir hué après que les espoirs de l’équipe en séries éliminatoires aient été sévèrement ébranlés avec une défaite 19-3 contre les Jaguars de Jacksonville jeudi soir.

Il s’agissait de la quatrième défaite consécutive des Jets, les ramenant à 7-8 sur l’année et derrière les Jags, ainsi que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-7), à l’extérieur du tableau des séries éliminatoires de l’AFC. Ils prennent la route des Seahawks de Seattle (7-7) et des Dolphins de Miami (8-6) pour leurs deux derniers matchs de la saison régulière.

Wilson a été fréquemment hué par la foule locale au MetLife Stadium alors qu’il a complété 9 des 18 passes tentées pour seulement 82 verges, plus une interception. Les Jets n’ont réussi que 66 verges d’attaque totale en première mi-temps et n’ont eu que trois premiers essais, Wilson étant finalement placé au banc pour le remplaçant du compagnon Chris Streveler au troisième quart.

“Je ne les blâme pas [for booing]”, a déclaré Wilson aux journalistes après le match. “Nous avons une base de fans passionnés, et ils sont là pour nous regarder marquer des touchés.

“Nous n’obtenons pas de premiers essais, nous ne déplaçons pas le ballon et nous ne pouvons évidemment pas lancer le ballon, alors bien sûr ils vont être frustrés.

“J’avais juste l’impression de ne pas avoir de rythme là-bas. [I was] J’essaie juste de trouver un peu de confiance sur le terrain, quelque chose pour nous faire avancer – une petite étincelle. Je n’ai rien pu obtenir là-bas.”

“C’est un gâchis au poste de quart-arrière”

Réagissant au jeu médiocre de Wilson jeudi soir, conformément aux difficultés du QB de deuxième année tout au long de sa deuxième campagne, Discussion sur le football professionnel‘s Mike Florio a appelé les Jets à passer du signaleur.

“Après la nuit dernière, je ne pense pas que vous vous inquiétez de savoir qui sera votre prochain quart-arrière, ce n’est tout simplement pas Zach Wilson”, a déclaré Florio. “Cette équipe est tellement plate et sans vie quand Wilson est là-bas.

“Quand vous êtes à plat – jetez les analyses par la fenêtre – et que votre équipe n’a pas d’étincelle, pas de jus à cause du gars que vous avez au quart-arrière, vous avez terminé. Et je pense qu’ils en sont à ce point.

“Je pense qu’aujourd’hui, il ne s’agit pas de savoir qui sera notre quart-arrière? Il s’agit de trouver la rampe de sortie la plus efficace et la plus efficiente pour Wilson – pour notre [the Jets’] bien, pour son bien et pour nos intérêts à long terme. C’est ainsi qu’une opération de football fonctionnelle devrait fonctionner.

“Je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi c’est arrivé – il doit y avoir une sacrée histoire à raconter dans les coulisses – mais c’est comme ça.

“Le pourquoi n’a pas d’importance quand il vous regarde en face. C’est juste un gâchis au poste de quart-arrière lorsque Wilson est sur le terrain.”

Wilson, le deuxième choix au total du repêchage de la NFL 2021, a été mis au banc pour le remplaçant Mike White après une défaite de la semaine 11 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au cours de laquelle il a réalisé sa pire performance de la saison, complétant 9 des 22 passes pour seulement 77 verges.

Il a également été critiqué pour sa réponse en un mot “non” aux journalistes lorsqu’on lui a demandé après le match s’il pensait avoir laissé tomber la défense des Jets, bien qu’il se soit depuis excusé auprès de ses coéquipiers pour ses actions.

Saleh: Nous n’avons pas vu le dernier de Wilson

L’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, a déclaré au moment du banc de Wilson que ce “n’est pas un clou dans le cercueil” en ce qui concerne son avenir avec l’équipe et que “la carrière de Zach ici n’est pas terminée”.

Il a doublé cela cette semaine, blâmant le “monde du café instantané” pour les exigences imposées à Wilson si tôt dans sa carrière dans la NFL, et il a de nouveau exprimé son soutien à son QB après la défaite des Jaguars – tout en reconnaissant que Wilson et l’équipe dans son ensemble doit s’améliorer.

“Nous n’avons pas vu le dernier de lui [Wilson]”, a déclaré Saleh. “Mais pour le moment, il doit juste se concentrer sur la recherche de moyens de s’améliorer, et nous devons trouver des moyens de l’aider.

“Vous feriez preuve de négligence si vous n’essayiez pas de reconnaître le fait qu’il y a une question de confiance là-bas, car lorsque les gens sont confiants, ils peuvent conquérir le monde. Nous devons l’aider et cela commence par le coaching.”

On ne sait pas dans quelle direction les Jets iront au quart-arrière pour le reste de cette saison, White étant exclu ces deux dernières semaines avec une blessure aux côtes – accélérant le retour de Wilson dans l’alignement – ​​ou même en prévision de la campagne 2023, donnée maintenant qu’une place en séries éliminatoires est peu probable.

Wilson, cependant, continue de croire qu’il peut changer les choses à New York, ajoutant: “En ce moment, le sentiment est que je dois juste baisser la tête et essayer de m’améliorer pour ces gars-là.

“C’était un peu mon message là-bas, c’est que j’essaie de leur donner tout ce que j’ai, et ce n’est pas assez bon. Je dois les mettre dans une meilleure position.

“C’est difficile et j’y travaille. Mais je dois être optimiste… Je crois en moi, peu importe si quelqu’un d’autre le fait.”

