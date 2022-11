Zach Wilson: l’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, refuse d’engager le QB de deuxième année en tant que partant de l’équipe | Nouvelles de la NFL

Zach Wilson a été choisi avec le deuxième choix au total du repêchage de 2021, mais a connu des difficultés lors de ses deux premières saisons dans la NFL

L’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, a refusé de s’engager envers Zach Wilson en tant que quart partant de l’équipe avant leur match de la semaine 12 contre les Bears de Chicago dimanche.

Wilson a connu sa pire performance de la saison le week-end dernier dans une défaite de 10-3 face à ses rivaux de division, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le quart-arrière de deuxième année a complété 9 des 22 passes pour seulement 77 verges.

Il a également été critiqué pour sa réponse en un mot “Non” aux journalistes après le match lorsqu’on lui a demandé s’il pensait avoir laissé tomber la défense des Jets avec sa performance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Jets de New York contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la semaine 11 de la saison NFL. Faits saillants des Jets de New York contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la semaine 11 de la saison NFL.

Saleh a déclaré lundi qu’il avait informé Wilson que son statut de partant de New York était incertain. Mike White et Joe Flacco sont les autres quarts de la formation de 53 joueurs des Jets.

“Nous gardons tout sur la table au cours des prochains jours”, a déclaré Saleh.

Puis on lui a demandé s’il s’engageait envers Wilson, il a répondu : “Non, pas maintenant. Pas avant que j’aie fini d’évaluer tout.”

L’entraîneur des Jets a cependant défendu le quart-arrière de deuxième année, ajoutant : “Je ne pense pas que Zach manque de leadership.

“Je ne vais pas hésiter à dire que je pense qu’il est le compétiteur ultime. Il veut gagner à peu près autant que n’importe qui. Il travaille aussi dur que n’importe qui. Cela signifie tellement pour lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le premier touché de Zach Wilson des Jets de New York en 2022 passe par le jeu de trucs «Philly Special» et le quart-arrière célèbre avec la danse «Griddy» de Justin Jefferson. Le premier touché de Zach Wilson des Jets de New York en 2022 passe par le jeu de trucs «Philly Special» et le quart-arrière célèbre avec la danse «Griddy» de Justin Jefferson.

“Peut-il être un peu meilleur devant vous les gars [reporters] quand il est ici sur le podium… surtout quand il est temps de le posséder ? Ouais. Bien sûr qu’il le peut.

“Mais je ne pense pas que cela indique ce qu’il pense de son équipe ou de ses coéquipiers, et je ne pense pas qu’il soit naïf face au fait que notre attaque ne jouait pas au mieux de ses capacités.

“Évidemment, il peut être un peu meilleur mais je pense qu’il ira mieux pour ça.”

Wilson a raté les trois premiers matchs de cette saison alors qu’il se remettait d’une blessure au genou de pré-saison. Les Jets (6-4) ont remporté les quatre premiers matchs qu’il a commencés à son retour, mais ont une fiche de 1-2 depuis, ces deux défaites étant survenues en Nouvelle-Angleterre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La recrue des Patriots Marcus Jones a renvoyé un botté de dégagement des Jets pour un touché sauvage de 84 verges pour le gagner pour les hôtes avec cinq secondes à faire. La recrue des Patriots Marcus Jones a renvoyé un botté de dégagement des Jets pour un touché sauvage de 84 verges pour le gagner pour les hôtes avec cinq secondes à faire.

Le choix n ° 2 au total au repêchage de 2021 n’a complété que 55,6% de ses passes cette année – ce qui correspond à son taux de recrue – et compte 1279 verges par la passe, avec quatre touchés et cinq interceptions. Son ratio de touché sur interception en carrière en 20 matchs en carrière est de 13 contre 16.

Saleh a ajouté sur le changement potentiel au QB : “Je dois pouvoir m’asseoir et réfléchir à ce qui est le mieux pour cette organisation et cette équipe.

“Il ne s’agit pas uniquement du quart-arrière, je veux être très très clair. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire mieux en tant qu’entraîneurs, il y a beaucoup de choses que la ligne O doit faire mieux, les receveurs, les porteurs de ballon, les bouts serrés , jouez l’appelant, la défense, tout le monde, les équipes spéciales.

“Je comprends; tout le monde regarde le quart-arrière et veut tout jeter sur lui… mais il y a aussi un processus d’évaluation pour s’assurer que nous faisons ce qu’il y a de mieux pour l’organisation – et c’est pour chaque poste.”

La conférence de presse de lundi a commencé avec environ 90 minutes de retard, Saleh affirmant que cela était dû à un problème personnel au sein du personnel. Il a ajouté que même si un changement pourrait être à venir au QB, le coordinateur offensif Mike LaFleur restera le meneur de jeu de l’équipe.

Les Jets sont actuellement au cœur de la course aux séries éliminatoires de l’AFC et ne sont qu’à un match des Dolphins de Miami et des Bills de Buffalo (tous deux 7-3), qui partagent actuellement la tête de la division Est de l’AFC. Ils accueillent les 3-8 Bears dimanche.

