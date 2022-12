Zach Wilson: Jets QB commencera contre Jaguars jeudi soir dans un affrontement clé pour les places en séries éliminatoires | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière de deuxième année Zach Wilson sera de nouveau titulaire pour les Jets de New York jeudi soir

Zach Wilson sera à nouveau le quart-arrière partant des Jets de New York alors qu’ils accueillent les Jaguars de Jacksonville dans un affrontement serré jeudi soir – en direct sur Sky Sports – avec des implications massives en séries éliminatoires.

Wilson, le deuxième choix au total du repêchage de la NFL 2021, a enduré une deuxième saison difficile à New York et a été mis au banc pour le remplaçant Mike White avant de subir une blessure aux côtes lors de la défaite de la semaine 14 contre les Buffalo Bills, entraînant le retour de Wilson. à la formation pour la défaite à domicile 20-17 de dimanche contre les Lions de Detroit.

Wilson a complété 18 des 35 passes du concours, pour 317 verges et deux touchés, mais a également lancé une interception coûteuse au troisième quart et a raté plusieurs réalisations apparemment faciles.

L’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, qui est passé au banc Wilson à la mi-saison, a confirmé plus tôt cette semaine que White restait blessé, tout en blâmant le “monde du café instantané” pour les exigences imposées à Wilson si tôt dans son Carrière NFL.

“Ce qui est frustrant, c’est que ce gamin va être un bon quart-arrière”, a déclaré Saleh aux journalistes. “Mais la NFL et ce nouveau monde du café instantané dans lequel nous nous trouvons ne veulent tout simplement pas donner de temps aux gens.

“Alors, nous le regardons et il est juste pris au peigne fin avec un peigne à dents fines.”

Le banc de Wilson est survenu après une défaite de la semaine 11 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au cours de laquelle le QB de deuxième année a réalisé sa pire performance de la saison, complétant 9 des 22 passes pour seulement 77 verges.

Il a également été critiqué pour sa réponse en un mot “non” aux journalistes lorsqu’on lui a demandé après le match s’il pensait avoir laissé tomber la défense des Jets, bien qu’il se soit depuis excusé auprès de ses coéquipiers pour ses actions.

Saleh a déclaré au moment du banc de Wilson que ce “n’est pas un clou dans le cercueil” en ce qui concerne son avenir avec l’équipe et que “la carrière de Zach ici n’est pas terminée”.

Il a doublé cela cette semaine, l’entraîneur-chef ajoutant: “Personne ne va abandonner quelqu’un simplement parce qu’il a l’impression que cela ne se présente pas la première ou la deuxième année.

“Zach grandit. Il grandit avec cette équipe, il grandit avec nous tous.”

Baldinger: Wilson est bien trop frénétique

Saleh a également salué la performance de Wilson lors de la dernière défaite de l’équipe contre les Lions dimanche, affirmant que le joueur de 23 ans avait fait “un grand pas” malgré la nature inégale de sa performance.

Le deuxième lancer de TD du match de Wilson à l’ailier serré CJ Uzomah a donné aux Jets une avance de 17-13 avec moins de cinq minutes à jouer dans le match, mais ils se retrouveraient sur une réception de touché de 51 verges par Brock Wright sur un quatrième et -un jeu dans les deux dernières minutes.

“Je suis vraiment excité pour lui parce que, dans son passé, quand il a heurté un ralentisseur dans un match, il a en quelque sorte déraillé”, a déclaré Saleh. “Mais je pense qu’il a fait du très bon travail en se remettant sur les rails et en remontant au quatrième quart pour mener un touché.”

L’ancien joueur de ligne offensive et analyste de NFL Network Brian Baldinger n’était pas convaincu par ce qu’il a vu de Wilson, cependant, racontant Sports du ciel: “J’ai juste l’impression qu’il est beaucoup trop frénétique en ce moment.

“Il a fait quelques jeux éclaboussures l’autre jour – nous lui donnerons crédit – et il a un gros bras, mais la raison pour laquelle ils sont allés avec Mike White est qu’il peut faire les jeux de la poche que vous devez faire, il sort le ballon de ses mains et lance le ballon avec précision. Il ne peut tout simplement pas rester en bonne santé en ce moment, sinon il serait là-dedans.

“Wilson a une chance, avec un énorme match contre Jacksonville jeudi soir. C’est une grande opportunité d’essayer de renverser la vapeur. Ils devront probablement gagner pour se qualifier pour les séries éliminatoires.”

Une troisième défaite consécutive a fait tomber les Jets à 7-7 cette saison et les laisse à l’extérieur de l’image des séries éliminatoires de l’AFC avec trois matchs. Les Dolphins de Miami (8-6) revendiquent actuellement la septième tête de série et la dernière place de wild card de la conférence.

Koyack: Nous avons vu “générationnel” Jags QB Lawrence “grandir”

Mais les Jaguars (6-8) sont également en lice pour une place en séries éliminatoires – et ont toujours une chance de remporter le titre de la division sud de l’AFC -, ce qui rend le match de jeudi soir d’autant plus important pour les deux équipes.

Les Jaguars se sont frayé un chemin dans la course en remportant deux matchs de suite et trois de leurs quatre derniers, le dernier étant une victoire spectaculaire de 40-34 en prolongation contre les Cowboys de Dallas dimanche dernier.

L’entraîneur-chef des Jaguars, Doug Pederson, ne s’est pas encore emporté, cependant, déclarant aux journalistes cette semaine: “Je ne pense pas à jeudi passé, très honnêtement. Nous avons une bonne équipe de football contre laquelle nous allons affronter.

“Tout est possible. Je comprends cela. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais si nous continuons à améliorer ce que nous avons fait ici au cours du dernier mois de la saison, alors je pense que c’est possible.”

Trevor Lawrence, qui a été choisi avec le premier choix au total dans le même repêchage que Wilson – un choix devant le QB des Jets – a été un élément clé du récent succès de l’équipe, lançant quatre passes de touché, un sommet en carrière, ainsi que 318 verges. (et une interception), contre Dallas. Treize de ses 24 passes de touché cette saison sont survenues lors des cinq derniers matchs de Jacksonville.

L’ancien tight end des Jaguars Ben Koyack a été impressionné par ce qu’il a vu. “À la sortie de l’université, voire du lycée, Lawrence a toujours été présenté comme ce talent générationnel”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“L’année dernière, les gens ont commencé à remettre cela en question. Mais cette année, nous l’avons vu grandir. Au cours de ces derniers matchs, nous avons vu des joueurs, son casting de soutien, intensifier et vraiment le soutenir.

“Cela rend beaucoup plus facile en tant que quart-arrière d’aller là-bas et de faire son travail – et de le faire avec confiance.”

Lawrence a maintenant la chance d’en obtenir un sur son collègue ancien élève du repêchage 2021, Wilson, jeudi soir lors de la deuxième rencontre entre les deux meilleurs choix au total.

C’est Wilson qui a pris le dessus lors de leur première rencontre le lendemain de Noël la saison dernière alors que les Jets se sont accrochés pour une victoire 26-21.

Regardez Jacksonville Jaguars @ New York Jets sur Thursday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1 h 15 tôt le vendredi matin.