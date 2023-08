Zach Wilson des Jets sur la bonne voie, le retour de Mekhi Becton et plus de l’ouverture de la pré-saison

CANTON, Ohio – Avant que Zach Wilson ne parle de son meilleur lancer jeudi soir, il s’est arrêté, a souri et a remercié la personne qui l’a remplacé pour avoir rendu cela possible.

Il s’agissait d’un achèvement de 57 verges au premier quart du match d’ouverture de la pré-saison des Jets de New York contre les Browns de Cleveland. Rapidement après le claquement, Wilson a repéré le receveur large Malik Taylor sur le terrain, dépassant le demi de coin des Browns Thomas Graham et s’est connecté avec facilité. La passe a parcouru 50,8 mètres dans les airs, selon NextGenl’une des réalisations les plus longues de sa carrière.

« Excellent appel d’Aaron Rodgers », a déclaré Wilson, rayonnant.

Les Jets ont échangé contre Rodgers cette intersaison en grande partie à cause de la mauvaise situation de Wilson l’année dernière, de sa confiance en soi en raison de mauvaises performances et d’une mauvaise relation avec son coordinateur offensif. À la fin de la saison, il a été mis au banc pour un quart-arrière de l’équipe d’entraînement. Une saison prometteuse des Jets s’est terminée par un effondrement. Vous connaissez l’histoire maintenant.

Mais il s’agit d’un nouveau Wilson, rajeuni par une intersaison hors des projecteurs, au cours de laquelle les Jets ont réorganisé le personnel d’entraîneurs offensifs et échangé contre Rodgers, le héros de Wilson, qui s’est donné pour mission d’aider à obtenir le choix du repêchage n ° 2 de la NFL en 2021. remettre sur les rails. Alors que Rodgers tente de gagner un Super Bowl, il prend également le temps de tenir la main de Wilson. Wilson a commencé les deux dernières années pour les Jets, et c’était surtout un gâchis. Si quelqu’un devait prendre son travail, il est content que ce soit Rodgers.

« Je lui suis très reconnaissant », a déclaré Wilson. « Il m’aide plus qu’il n’en a besoin. »

Ce n’est pas comme si Wilson faisait oublier à quiconque ses problèmes du passé. Lors de son premier entraînement, Wilson a glissé en essayant de se précipiter sur un jeu de troisième essai. Il a rebondi sur le trajet suivant avec le lancer de Taylor, mais a enchaîné avec une passe inexacte au receveur large Xavier Gipson. Une autre passe plus tard a été écrasée sur la ligne de mêlée. Il a complété 3 passes sur 5 pour 65 verges, sans revirement. Les Jets ont perdu 21-16, mais peu importe.

Ce n’était pas une star, mais c’était peut-être un tournant : Wilson s’amuse à nouveau.

« C’est le but : mettre tout derrière moi, apprendre et l’apprécier aussi », a déclaré Wilson. « C’était très amusant de revenir sur le terrain. C’est très amusant. Ce jeu est très amusant.

L’objectif déclaré de l’entraîneur Robert Saleh lorsqu’il a mis Wilson au banc pour Mike White la saison dernière – puis à nouveau pour Chris Streveler lors d’une défaite en fin de saison contre les Jaguars de Jacksonville – était de reconstruire sa confiance et de revenir à l’essentiel. C’est ce qui se passe avec ce nouveau staff, avec Rodgers et avec Wilson, érodés par le désastre de ses deux premières années. C’est la case départ.

« Pour lui, il suffit de reconstruire cette confiance et ce swag dont nous sommes tombés amoureux dans le processus de repêchage, et je pense qu’il obtient – je l’ai déjà dit: c’est une recrue à nouveau », a déclaré Saleh. « Il y a beaucoup d’apprentissage, et je pense qu’il s’est attaqué à fond et qu’il a fait du bon travail. »

Wilson s’est décrit comme « appréciant » plusieurs fois après le match. Appréciant quoi, exactement ?

« Les deux dernières années ont été plutôt agitées, brouillées », a déclaré Wilson. « Et ce soir, j’avais l’impression d’avoir un plan. »

Le plan était de recommencer. Et vendredi était un bon début.

Voici quelques autres plats à emporter du match de jeudi soir.

Ce fut une nuit étrange pour Becton lors de sa première action de jeu depuis la semaine 1 de la saison 2021, soit il y a 23 mois. Saleh avait déclaré que le plan était que Becton joue 20-25 snaps. Au lieu de cela, il n’a joué que sept en attaque et quatre sur le terrain et les tentatives de points supplémentaires.

Le problème : le genou blessé de Becton – qui lui a coûté la saison dernière – ne se sentait pas à l’aise sur le gazon du Hall of Fame Stadium. Becton a déclaré qu’il ressentait « un peu d’inconfort ».

« Ce gazon n’est pas convivial pour les personnes de ma taille avec mon type de blessure », a déclaré Becton. « Alors je le sentais dans les échauffements. »

Saleh a insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas de revers », expliquant que Becton « le ressentait un peu » après la première série, et après « la communication entre lui et les entraîneurs », les Jets ont décidé de le retirer du tacle gauche en attaque, bien qu’il continué à jouer dans des équipes spéciales.

« C’est une question de confiance (dans le genou) pour lui », a déclaré Saleh. « S’il a le moindre doute là-dessus à tout moment, nous allons être prudents. »

Becton a encore un long chemin à parcourir avant de devenir une option sérieuse pour commencer pour les Jets – ou une autre équipe.

Les débuts de McDonald’s

Le choix de premier tour des Jets a tout de suite été à la hauteur de sa réputation en tant que long rusher nerveux avec un départ rapide. Au premier quart, il a failli limoger le quart-arrière des Browns Kellen Mond. Cleveland (audacieusement) l’a laissé débloqué, mais il a quand même atteint le quart-arrière assez rapidement pour forcer une incomplétude. Plus tard au premier quart, il a bourré le porteur de ballon Demetric Felton sur la ligne de mêlée. Vers la fin du troisième trimestre, McDonald a flashé son mouvement de rotation mortel – qu’il a dit avoir appris en étudiant le film de la star des Raiders Maxx Crosby. McDonald a également obtenu un tacle sur les équipes spéciales.

McDonald, Bryce Huff – qui a été limogé au premier quart – et Jermaine Johnson ont tous montré leur rapidité ridicule en sortant de la ligne. Ça va être amusant de voir comment le coordinateur défensif Jeff Ulbrich déploie les trois cette saison.

Quelques vedettes

• P Thomas Morstead et K Greg Zuerlein : Oui, je mène avec le parieur et le botteur. Le jeu de punting était une faiblesse majeure la saison dernière, et Morstead est une amélioration par rapport à Braden Mann. Son premier botté de dégagement a épinglé les Browns à leur ligne de 5 verges. Il a en moyenne près de 50 verges par botté de dégagement et a lancé deux autres à l’intérieur des 20. Zuerlein a poursuivi son excellent été : 3 en 3 sur 54, 44 et 53 verges.

• RB Israël Abanikanda : Les chiffres ne semblent pas très bons sur le papier (neuf courses pour 29 verges), mais sa course de touché de 10 verges au deuxième quart était impressionnante. Il a flashé le genre de rafale qui manquait aux Jets l’année dernière lorsque Breece Hall est tombé.

Cette vitesse est DIFFÉRENTE. ATTERRISSAGE @IAbanikanda!! 📺 @ProFootballHOF Jeu sur NBC pic.twitter.com/NSsKRp7wYy – Jets de New York (@nyjets) 4 août 2023

• LB Jamien Sherwood : Il a forcé un échappé (récupéré par Javelin Guidry) et a montré l’athlétisme qui met les Jets à l’aise avec lui en tant que remplaçant de Kwon Alexander.

• LB Chazz Surratt : Il a choisi Mond, même si c’était un lancer terrible.

Points bonus

• Les Jets n’ont pas habillé 32 joueurs. La plupart d’entre eux étaient des joueurs comme Rodgers et Sauce Gardner qui ne joueront probablement pas lors de la pré-saison. D’autres, comme la sécurité Tony Adams et l’ailier serré Jeremy Ruckert, ont des rôles moins certains mais sont appréciés par le personnel d’entraîneurs. Il était à noter que le plaqueur de deuxième année Max Mitchell s’était habillé, mais pas le vétéran Billy Turner. Mitchell et Turner se battent pour commencer au tacle droit.

• Ligne offensive de départ des Jets : LT Becton, LG Adam Pankey, C Joe Tippmann, RG Trystan Colon, RT Mitchell.

• Le demi de coin Brandin Echols a connu une soirée difficile, obtenant deux pénalités au premier quart. Il est suspendu pour la semaine 1 de la saison pour une violation de la politique de conduite personnelle de la NFL.

• Le secondeur Hamsah Nasirildeen (cou) est parti au premier quart et a été déclaré forfait.

(Photo: Ken Blaze / États-Unis aujourd’hui)