Zach Wilson a souffert alors que les Jets de New York étaient aux prises avec la blessure d’Aaron Rodgers

Même un observateur occasionnel conclurait que Zach Wilson a connu une saison difficile.

Le quart-arrière des Jets de New York a été contraint de revenir sous les projecteurs les plus durs de la NFL après qu’Aaron Rodgers, la superstar désignée pour être son mentor, se soit blessé à Achille quelques instants seulement après le début de la saison.

Comme ce fut le cas au cours de ses deux premières années, Wilson a souvent eu du mal à relancer l’offensive des Jets. Mais cet automne, une grande partie des problèmes provenaient du fait qu’il opérait dans un plan offensif conçu autour des compétences uniques de Rodgers derrière une ligne offensive qui ne parvenait pas à faire son travail.

En quelques matchs, les experts de la NFL et les fans des Jets réclamaient que Wilson, le deuxième choix au classement général du repêchage de 2021, soit mis sur le banc. L’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, a finalement pris cette décision à la mi-novembre et a également déclaré à Wilson que l’équipe prévoyait de l’échanger pendant l’intersaison, comme l’avait précédemment rapporté Deseret News.

Un nouveau rapport approfondi de L’Athlétisme confirme que la conversation commerciale a eu lieu et explique également pourquoi Wilson s’est retrouvé au poste de titulaire en décembre.

S’appuyant sur plusieurs sources anonymes, l’article tente d’expliquer où Saleh et le reste de l’organisation des Jets se sont trompés cette saison et où l’organisation ira à partir de maintenant.

Le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers, à droite, s’entretient avec l’entraîneur-chef Robert Saleh avant un match préparatoire contre les Buccaneers de Tampa Bay, le samedi 19 août 2023, à East Rutherford, NJ Seth Wenig, Presse associée

Bien qu’il ne se concentre pas sur Wilson, le rapport de The Athletic offre un aperçu des coulisses de ce à quoi le produit BYU était confronté alors qu’il tentait de remettre sa carrière dans la NFL sur des bases solides.

Voici trois points à retenir du rapport de The Athletic sur les Jets concernant Wilson :

La relation entre Wilson et Rodgers s’est détériorée après la blessure de Rodgers

Dans les semaines et les mois qui ont suivi l’arrivée de Rodgers chez les Jets, une grande partie de la couverture médiatique portait sur la relation solide entre le quart-arrière vétéran et Wilson.

Les articles ont souligné les éloges passés des deux hommes, ainsi que la volonté de Wilson d’apprendre du futur Temple de la renommée.

« En étant avec Aaron, je pense que j’ai l’impression que chaque jour, il y a tellement de choses à apprendre. Vous savez, c’est comme si chaque jour je me disais : « Wow, comme si je venais d’apprendre 10 choses différentes sur le fait de jouer au poste de quart-arrière » », a déclaré Wilson l’été dernier, selon l’équipe.

Mais après que Rodgers se soit déchiré le tendon d’Achille en septembre, la relation entre lui et Wilson s’est détériorée, selon The Athletic. Wilson « avait à peine eu des nouvelles » de Rodgers et en avait assez des éloges de Saleh à son égard.

“Alors que Rodgers repoussait les limites de la rééducation déchirée d’Achille, déterminé à revenir dans un peu plus de trois mois – un temps de récupération sans précédent pour cette blessure – Wilson, ainsi que certains coéquipiers et entraîneurs des Jets, se lassèrent de la façon dont Saleh adorait Rodgers, selon des sources de l’équipe », a rapporté The Athletic.

Wilson a eu du mal avec les jeux conçus pour Rodgers

Après la blessure choquante de Rodgers, l’offensive des Jets semblait bloquée à la vitesse inférieure. L’un des principaux problèmes était que l’offensive avait été conçue autour de Rodgers et, dans certains cas, par Rodgers, a rapporté The Athletic.

“Rodgers et (le coordinateur offensif des Jets, Nathaniel) Hackett qualifient l’offensive de” quart-arrière amical “, mais comme les Jets l’ont appris en 2023, cela pourrait ne s’appliquer qu’à un seul quart-arrière”, indique l’article.

Des entraîneurs et des joueurs anonymes ont déclaré à The Athletic que l’offensive, y compris Wilson, avait souffert du refus ou de l’incapacité de Hackett de procéder aux ajustements nécessaires.

Saleh n’avait pas confiance en Wilson

Pendant une grande partie de l’automne, Saleh a défendu Wilson lorsqu’on lui a demandé si l’équipe mettrait le jeune quart-arrière au banc. Il a souligné à plusieurs reprises des problèmes avec la ligne offensive et avec les receveurs, notant que Wilson était loin d’être le seul joueur offensif à devoir s’améliorer.

« S’il n’y avait que lui, ce serait quelque chose qui mériterait d’être discuté, mais c’est une question collective avec laquelle nous devons tous être sur la même longueur d’onde. Qu’il s’agisse de balles laissées tomber, de joueurs étant là où ils sont censés être, exécutant comme nous devons exécuter, annonçant des jeux qui doivent être annoncés, plaçant les joueurs dans les positions où ils doivent être placés, c’est nous tous », Saleh. » a déclaré début décembre, comme l’avait précédemment rapporté le Deseret News.

Mais Saleh n’était pas aussi positif ou gentil lorsqu’il commentait Wilson en privé, selon The Athletic.

« Publiquement, Saleh a évité de critiquer Zach Wilson ou même de reconnaître ses difficultés. En privé, l’entraîneur a imputé bon nombre des problèmes offensifs de l’équipe à Wilson, à la ligne et aux receveurs et a déclaré aux gens que remporter huit victoires avec Wilson comme quart-arrière serait un « miracle » », indique l’article.