Zach Sawatzky – Nouvelles de Kelowna Capital

Zach Sawatzky – candidat au Conseil

UN:

Avoir un taux de croissance équilibré et sain est une nécessité si nous voulons continuer à profiter de notre niveau et de notre qualité de vie actuels. J’aimerais voir le conseil revoir la limite de croissance permanente mise en place dans l’OCP, qui limite nos options.

B :

Ma femme et moi avons nous-mêmes été victimes l’an dernier d’un braquage. Quelle que soit la solution, il semblerait que ce soit quelque chose que nous ne faisons pas actuellement. Par exemple, peut-être qu’une solution consiste à trouver un moyen de loger et de soigner les sans-abri, dans la même capacité que nous le sommes maintenant, mais dans un endroit qui n’est pas au cœur de notre ville et de notre population résidentielle. Notre configuration actuelle ne permet au problème de s’aggraver que dans les limites de notre ville.

C :

Le conseil municipal a la responsabilité de s’assurer que notre zonage résidentiel accueille une offre de logements suffisante qui répond à la demande que nous avons. Actuellement, cela ne se produit pas. Le conseil municipal n’a aucun contrôle sur les taux d’intérêt financiers fixés par les banques centrales, ni sur la planche à billets du gouvernement fédéral. Les deux actions ont un impact direct sur les prix des logements à Kelowna bien plus que n’importe quelle initiative du conseil municipal ne le fera jamais.

RÉ:

Je ne connais aucune célébrité de l’Okanagan.

